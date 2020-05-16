FIA, bütçe sınırıyla ilgili oylamayı erteledi

10 Formula 1 takımının gelecek sezondan itibaren uygulamaya konulacak ve beş sezon boyunca kullanılacak olan bütçe sınırlamasını oylamaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Bütçe sınırı 175 milyon dolardan için 145 milyon dolara düşürüldü. Daha sonrasında 2022'de 140, 2023'te ise 135 milyon dolara kadar düşüş gösterecek. Sonraki yıllarda da sabit kalacak.

Cuma günü bu bütçe sınırının 10 takım patronu, FIA ve Liberty'nin yer aldığı bir tele konferansla oylanması bekleniyordu ancak FIA, son anda bu oylamayı birkaç gün daha ertelemeye karar verdi.

FIA, nihai ayrıntıları netleştirmek amacıyla oylamayı önümüzdeki haftanın ilk günlerine kadar erteledi.

Takımların nihayet bütçe sınırını onaylaması ve sonrasında Dünya Konseyi'nin onayına sunulması bekleniyor.

Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından da kabul edilen değişiklikler ile beraber 10 takımdan sadece altısının değişiklikleri kabul etmesi, kabul edilmesi için oy kullanması yeterli olacak.

Bu da, bu durumdan en çok etkilenecek olan üç takımın - Ferrari, Mercedes ve Red Bull Racing - hayır demesi durumunda bile değişikliklerin otomatik olarak kabul edilmesi anlamına geliyor.

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