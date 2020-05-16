Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
194 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

FIA, bütçe sınırıyla ilgili oylamayı erteledi

paylaşım
yorumlar
FIA, bütçe sınırıyla ilgili oylamayı erteledi
Ekleyen:
, Editör
16 May 2020 10:58

FIA, Cuma günü yapılması planlanan bütçe sınırı oylamasını ileri bir tarihe kadar erteledi.

10 Formula 1 takımının gelecek sezondan itibaren uygulamaya konulacak ve beş sezon boyunca kullanılacak olan bütçe sınırlamasını oylamaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. 

Bütçe sınırı 175 milyon dolardan için 145 milyon dolara düşürüldü. Daha sonrasında 2022'de 140, 2023'te ise 135 milyon dolara kadar düşüş gösterecek. Sonraki yıllarda da sabit kalacak.

Cuma günü bu bütçe sınırının 10 takım patronu, FIA ve Liberty'nin yer aldığı bir tele konferansla oylanması bekleniyordu ancak FIA, son anda bu oylamayı birkaç gün daha ertelemeye karar verdi.

FIA, nihai ayrıntıları netleştirmek amacıyla oylamayı önümüzdeki haftanın ilk günlerine kadar erteledi.

Takımların nihayet bütçe sınırını onaylaması ve sonrasında Dünya Konseyi'nin onayına sunulması bekleniyor.

Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından da kabul edilen değişiklikler ile beraber 10 takımdan sadece altısının değişiklikleri kabul etmesi, kabul edilmesi için oy kullanması yeterli olacak.

Bu da, bu durumdan en çok etkilenecek olan üç takımın - Ferrari, Mercedes ve Red Bull Racing - hayır demesi durumunda bile değişikliklerin otomatik olarak kabul edilmesi anlamına geliyor.

Alakalı video

Sonraki haber
McLaren, Sainz'la olumlu şekilde ayrılacağı için mutlu

Önceki haber

McLaren, Sainz'la olumlu şekilde ayrılacağı için mutlu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Auto Hebdo'ya göre Alonso-Renault arasında "ön sözleşme" imzalanmış olabilir

3s
2
Formula 1

McLaren, Sainz'la olumlu şekilde ayrılacağı için mutlu

52dk
3
Formula 1

İzle: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

4
Formula 1

Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye yakın

2s
5
Formula 1

Haas: "Vettel'i takımda görmeyi isteriz"

Son Videolar

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

#ThinkingForward Jean Todt röportajı 54:49
Formula 1

#ThinkingForward Jean Todt röportajı

#ThinkingForward Christian Horner röportajı 27:51
Formula 1

#ThinkingForward Christian Horner röportajı

Son Haberler

FIA, bütçe sınırıyla ilgili oylamayı erteledi
F1

FIA, bütçe sınırıyla ilgili oylamayı erteledi

McLaren, Sainz'la olumlu şekilde ayrılacağı için mutlu
F1

McLaren, Sainz'la olumlu şekilde ayrılacağı için mutlu

Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye yakın
F1

Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye yakın

Singapur GP, 2020 yarışı için F1 yönetimiyle görüşüyor
F1

Singapur GP, 2020 yarışı için F1 yönetimiyle görüşüyor

Auto Hebdo'ya göre Alonso-Renault arasında "ön sözleşme" imzalanmış olabilir
F1

Auto Hebdo'ya göre Alonso-Renault arasında "ön sözleşme" imzalanmış olabilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.