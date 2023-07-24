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FIA: "Bütçe sınırıyla ilgili iddialar asılsız, süreç devam ediyor"

FIA, geçen yılın bütçe sınırıyla ilgili verilerin halen incelendiğini belirtti ve tüm iddiaları yalanladı.

Altay Gök
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FIA Logo

Son haftalarda F1 gündemi bir kez daha bütçe sınırı ihlalleriyle çalkalanıyor, nitekim birkaç takımın sınırı aştığı söylenmekte.

F1 CEO'su Stefano Domenicali de soruşturmaların tamamlanması için istekli olduğunu, çünkü artan spekülasyonları durdurmanın en iyi yolunun bu olduğunu ifade etmişti.

Motorsport.com'a konuşan Domenicali "Kontrol FIA'nın elinde. Şahsen benim istediğim şey, FIA tarafından yapılan soruşturmaların mümkün olan en kısa sürede sonuçlanması."

"Bunu söylememin tek nedeni, spekülasyonların ve kimse için iyi olmayan yorumların bir an önce son bulabilmesi." dedi.

Yine de FIA acele edip hata yapma riskini göze almak yerine, bütçe sınırı konusundaki denetiminin mümkün olduğunca eksiksiz olmasını sağlamak için çabalıyor.

Son olarak bir açıklama yayınlayan FIA, 2022 sezonuna ait verilerin halen incelendiğini belirtti.

FIA'nın açıklamasında, "Denetim çalışmaları halen devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanıyor, ardından incelemenin sonuçlandırılması için de zamanımız olacak."

"Belgelendirme için belirli bir son tarih yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır, bu süreçteki gecikmeler ya da olası ihlaller ile ilgili her türlü iddia tamamen asılsızdır."

"Bütçe Sınırı İdaresi, yönetmeliklerce belirtilen prosedüre göre bulgularını resmi olarak bildirecektir. İnceleme sürecine gölge düşürmemek için sabit bir zaman çerçevesi bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

FIA flag

FIA flag

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sürecin bir parçası olarak, geçen hafta bazı takımlardan bütçe sınırı harcamalarıyla ilgili yeni sorulara yanıt vermelerinin istendiği anlaşılıyor.

Bu konu hakkında konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, "FIA'nın takımlara pek çok yeni sorusu var, bu da sürecin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor."

"Bu iyi bir şey. Güçlü denetçiler F1 için faydalı çünkü bütçe sınırının kasıtsız ya da kasıtlı her türlü ihlalini durdurmamız gerekiyor."

"Denetimimiz birkaç ay önce tamamlandı, anladığımız kadarıyla herhangi bir şeyi eksik yapmış değiliz." dedi.

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