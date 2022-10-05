FIA, bütçe sınırıyla alakalı duyuruyu 10 Ekim'e erteledi!
FIA, "devam etmekte olan uzun ve karmaşık süreç" nedeniyle Formula 1 bütçe sınırı sertifikalarının duyurusunu, pazartesi gününe erteledi.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Singapur Grand Prix'si öncesinde, iki Formula 1 takımının geçen yıl 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aştığı iddia edilmişti.
Bu iki takımın Aston Martin ve Red Bull olduğu belirtilirken, gözler FIA'nın yapacağı açıklamaya çevrildi.
FIA, Mart ayından bu yana konu hakkında inceleme yapıyordu ve incelemenin sonuçlarının çarşamba günü açıklanması bekleniyordu. Bu kapsamda 145 milyon dolarlık bütçe sınırına uyanlara uygunluk sertifikası verilecekti.
Ancak FIA, gün boyunca süren spekülasyonların aksine, sürecin devam ettiğini ve resmi açıklamanın 10 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Açıklamada, "FIA, Formula 1 takımlarının 2021 mali sunumlarına dair nihai sonuçların ve buna müteakip Mali Düzenlemelere Uygunluk Sertifikaları'nın verilmesinin, 5 Ekim Çarşamba günü gerçekleşmeyeceğini doğruluyor."
"Uzun ve karmaşık bir süreç olan bu mali sunum analizinin, uygunluk sertifikalarının verilebilmesi adına 10 Ekim Pazartesi gününe tamamlanması planlanmaktadır." dedi.
FIA yaptığı açıklamada, konuyla alakalı ortaya atılan asılsız spekülasyonlara kulak asılmaması gerektiğini yinelerken, FIA personelinin hassas bilgileri ifşa ettiği yönündeki iddiaların da temelsiz olduğuna yer verdi.
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