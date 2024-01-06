FIA, bütçe sınırının takımların geri dönüş yapmalarının önündeki bir engel olduğunu kabul ediyor

2021'den bu yana F1 takımları, yarışları daha istikrarlı bir mali platforma oturtmak için getirilen bir bütçe üst sınırı altında faaliyet göstermek zorunda.

Daha önce büyük harcama yapan takımların daha fazla performansa daha fazla para yatırma lüksüne sahip olmadıkları için takımlar arasındak farkların azalması bu kuralım işe yaradığına bir kanıt olabilir.

Ancak daha yakın bir grid genel olarak olumlu olsa da, istenmeyen sonuçlardan biri, takımların artık kapsamlı güncellemelere yatırım yapacak harcama gücüne sahip olmadıkları için araçlarıyla ilgili hataları telafi etme konusunda daha sınırlı olmaları oldu.

Bu durum özellikle bu yıl, hem Mercedes hem de Ferrari'nin 2023 araç konseptlerinin baskın Red Bull RB19 ile boy ölçüşemeyeceğini bilmelerine rağmen, açık harcama limitlerinin olduğu dönemdeki türden revizyonları yapamamalarına sebep oldu.

Tombazis, maliyet sınırının etkisini değerlendirirken, elde edilen kazanımların bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Tombazis, "Mali düzenlemelerle ilgili sorun, bir yandan birinin diğerinden üç kat daha fazla harcama yapamayacağı anlamına geliyor ki bu iyi bir şey."

"Ancak diğer yandan, birisinin gerisindeyseniz her şeyi bir kenara atıp büyük bir güncelleme yapamayacağınız anlamına da geliyor."

"Eski zamanlarda bazı takımlar sezona başlar ve gerçekten çok kötü bir durumda olurlardı. Çünkü projeyi, konsepti ya da her neyse onu berbat etmiş olabilirlerdi. Gelir ve ilk birkaç yarışta aşağılanırlardı."

"Ama sonra Barcelona için Kanada ya da başka bir yer için büyük bir güncelleme paketi hazırlarsınız ve üç ya da dört ay boyunca neredeyse tüm aracı çılgınlar gibi yeniden tasarlarsınız ve sonra sezon boyunca yarışlar kazanırsınız. Ben böyle şeylerle karşılaştım."

"Mevcut mali düzenlemeler yapabileceğiniz iyileştirme miktarını sınırlıyor. Dolayısıyla, eğer birisi daha gerideyse, iyileşme süreci oldukça uzun ve sancılı olabilir." dedi.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leads Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Takım harcamalarının asla kontrolden çıkamayacağı anlamına gelen maliyet sınırı uygulaması, son aylarda F1'in diğer kurallarının gevşetilmesine olanak tanıyan bazı düşünceleri tetikledi.

Takımlara teknik kurallar konusunda daha fazla özgürlük tanınması halinde bir harcama savaşı yaşanması riski bulunmadığından, F1'in daha çeşitli çözümlere sahip olmaktan kazançlı çıkacağına inanılıyor.

Tombazis, FIA'nın son yıllarda düzenlemeleri daha da sıkılaştırmaya hevesli olması nedeniyle böyle bir durumun artı ve eksilerinin farkında.

Kural felsefenin 2026'dan itibaren yeni dönem için yeniden gözden geçirilmesi gereken bir şey olup olmadığı sorusuna Tombazis, "Çok fazla sınırlama arasında ince bir çizgi var. Açıkçası bu teknolojik bir spor ve öyle kalmalı."

"Ancak o tarafta, çok fazla özgürlük olduğunda, araçlar arasında potansiyel olarak çok büyük farklar olur ve bu takip edilmesi çok zor bir çizgidir."

"Açıkçası, bir takımdan bir mühendise sorarsanız, bunun çok fazla sınırlama olduğunu söyleyecektir. Ben de bir mühendisim, tüm araçların tam bir teknolojik savaş olmasını çok isterdim. Ancak spor için önemli olan başka faktörlerin de olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor."

"Ayrıca, belki biraz daha fazla özgürlüğün olduğu eski günlere kıyasla, mali düzenlemelerimiz var. Gerçekleşen bazı faaliyetleri de sınırlandırmaya çalışmamız gerekiyor. Aksi takdirde, takımların bir tür Ar-Ge projesi yoluyla avantaj elde etmeleri ve daha sonra uzun bir süre boyunca avantaja sahip olmaları ve diğer takımların kısıtlayıcı düzenlemelerle yetişme şansının olmaması söz konusu olabilir." cevabını verdi.

"Özgür ve rekabetçi bir şampiyonaya sahip olmak arasında bir çizgi var. Ayrıca mali düzenlemeler bizi çok küçük bir noktaya sıkıştırıyor. Bu yüzden mükemmel bir cevap olduğunu düşünmüyorum." dedi.