FIA: "Bütçe sınırı konusunda çok fazla söylenti var"

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2021'e dair mali raporların açıklanmasının birkaç defa ertelenmesinin ardından sonunda Pazartesi günü açıklama yapılacak. Takımların 2021'deki bütçe sınırına uyup uymadıkları, aşan varsa ne kadar aştığı ve bir yaptırım olup olmayacağı bu şekilde ortaya çıkacak.

Bütçe sınırına uymayan takımlar varsa, bu durumda soruşturma derinleşecek ve uygun cezalar verilecek.

Singapur GP hafta sonunda çıkan iddialar, Red Bull ve Aston Martin'in bütçe sınırını aştıkları yönündeydi ancak her iki takım, bu iddiaları yalanladı.

Bugünkü yarış öncesinde Motorsport.com'a özel konuşan Reid, FIA'nın özellikle rakiplerini suçlayan takımların tutumu karşısında hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Reid, "Benim için talihsiz olan şey, bu konu hakkında çok fazla söylentinin, aşırı söylentinin olması. Ve bu, şu anda potansiyel olarak bazı itibar kayıplarının olduğu durumlara neden oldu. Bu talihsiz bir durum. Çok fazla şey söylendi."

"Pazartesi gelip geçecek ve çok hızlı bir şekilde bir sonraki senenin analizine başlayacağımızdan eminim. Bakalım ne olacak?"

"Şahsen ben, rakamları bilmiyorum. Bu bir süreç ve bununla ilgilenen bir bölümümüz var. Bu süreçte birçok adım var."

"Bir ihlal olmuşsa, herkes bu ihlallerin prosedürel, küçük ve maddi olarak sınıflandırılacağını biliyor."

"Kurallar herkesin okuması için var. Williams'ın bu konuda bir olayı (Haziran ayında cezalandırılması) vardı, bu yüzden herkes prosedür ihlali halinde ne olabileceğini ve sıradaki adımların neler olabileceğini biliyor olmalı."

"Prosedürel ihlaller var mı yoksa aşırı harcayanlar var mı bilmiyorum. Bekleyip görelim ve bununla o zaman ilgilenelim." dedi.

Reid, Pazartesi günkü açıklamanın en önemli sonucunun kuralların başarıyla çalıştığını görmek olduğunu söyledi.

Reid, "Kuralların çalışması lazım. Bu bir süreç. Kurallar açısından erken dönemdeyiz. Teknik ve sportif kurallarda ne kadar değişiklik yapıldığını görüyorsunuz. Bu açıdan yeni olan her şeyin düzenlenmesi gerekebilir."

"Doğal olarak yazılan şeylerin istenmeyen ya da fark edilememiş sonuçları olabilir. Bu eskiden beri bu şekildedir. Bir balonu saldığınızda, farkında olmadığınız bir yerde patlayabilir. 2020'de deneme yapmıştık ancak ilk defa gerçek manada 2021'de uyguladık."

"Sportif açıdan hâlâ insanların 'Daha önceden böyle bir şey görmemiştik' dediği durumlar oluyor. Bu spor ne zamandır gerçekleştiriliyor? Sadece 2021 analizlerinde değil, finansal kurallarda ilerlerken yine aynı şeyleri göreceğimizden eminim."

"Bu konuda kurallar karmaşık. Karmaşık bir süreçten geçiyor ve başarılı olmaya çalışıyoruz. Ancak herkes, sporun geleceği için bütçelerin kontrol edilmesi gerektiği konusunda hemfikir." dedi.

Reid, FIA'nın daha önceden Toro Rosso'nun finansal direktörü olan Federico Lodi'nin çalışmalarına güvendiğini söyledi.

Reid, "Bu konuda Federico'ya güveniyoruz. Bu, onun işi. Bu işin başında o var, tüm analizleri o yaptı ve her şeyi onun departmanı oluşturdu."

"Bununla birlikte, kuralların oluşturulmasında takımlar çok büyük rol aldılar. Hepimiz birlikte çalışıyoruz çünkü ulaşmak istediğimiz ortak bir hedef var." dedi.

Normalde Haziran ayında açıklanması beklenen sonuçların açıklanmasının gecikmesi konusunda ise Reid, "Gelecek senelerde bunun, bu sene olduğundan ve şu anda içerisinden geçtiğimiz süreçten daha hızlı olmasını umuyoruz."

"Ancak 2021 sonuçlarıyla yapılacak açıklamalar, 2022 ve 2023 için de geçerli olacak."

"Fizik yasalarına göre, sorgulayabileceğimiz alanı biraz daraltıyoruz. Kesinlikle açık ve net bir şekilde bütçe sınırı içinde veya dışında olan büyük bir yığın var."

"Ve umarım bu konuda ilerledikçe gri alanlar daha da küçülecek." dedi.