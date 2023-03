FIA bundan böyle hafif olaylara ceza puanı vermeyecek

Ceza puanları konusu, geçen yıl Pierre Gasly'nin nispeten küçük bir kural ihlali nedeniyle ceza puanı alması ve men cezasına yaklaşması nedeniyle gündeme gelmişti.

Fransız pilot Meksika Grand Prix'sinde aldığı pist limitleri cezası sonucunda 10 ceza puanına ulaşmış ve men edilme sınırının -12 puan- sadece iki puan altında kalmıştı.

Kurallara göre 12 aylık bir süre içinde 12 ceza puanına ulaşan pilotun lisansı sınırı aştıktan sonraki yarış için askıya alınır ve sonrasında puanlar sıfırlanır.

Kazanılan tüm puanlar 12 aylık bir süre boyunca pilotun lisansında kalmakta ve daha sonra her ihlalin yıl dönümünde sırayla silinmekte.

Geçen yıl ceza puanları konusu nedeniyle FIA ile görüşeceğini söyleyen Gasly,"Yalan söylemeyeceğim, bu çok tatsız bir durum ve oldukça hassas."

"Bazı açılardan, men cezası alabileceğim bir pozisyonda bulunmak da biraz utanç verici."

"Son 12 ay boyunca pek de tehlikeli hareketlerde bulunduğumu düşünmüyorum, dolayısıyla bu kesinlikle ağır bir ceza olacak." dedi.

Gasly'nin FIA ile yaptığı görüşmenin ardından, yönetim organının herhangi bir değişiklik gerekip gerekmediğini görmek için kış arası boyunca birtakım çalışmalarda bulunduğu anlaşılıyor, nitekim kısa süre önce hakemlerin ceza puanı verirken çok daha dikkatli davranması kararlaştırıldı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Esteban Ocon, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, the remainder of the field at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images