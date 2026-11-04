Formula 1

FIA, Brezilya GP’deki düzlük modu bölgelerini açıkladı

FIA, Brezilya GP'deki düzlük modu bölgelerini açıklarken, Mercedes şampiyonluğu ilan etme fırsatıyla hafta sonuna geliyor.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 09:15

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Formula 1’de 2026 kurallarıyla DRS'nin yerini alan aktif aerodinamik sistemi için Brezilya Grand Prix öncesinde karar çıktı. FIA, Interlagos pistinde pilotların ön ve arka kanatlarını açarak sürüklenmeyi azaltabilecekleri iki Düzlük Modu bölgesinin yer alacağını doğruladı.

İlk bölge ana düzlükte, ikincisiyse 3. ve 4. virajlar arasındaki düzlükte aktif edilecek.

2026 teknik kuralları kapsamında uygulanan aktif aerodinamik sistemler, pilotların düzlüklerde hem ön hem de arka kanat açılarını açarak hava direncini düşürmelerine, virajlardaysa kapatarak maksimum yere basma gücünü elde etmelerini sağlıyor. Pist yapısına göre değişiklik gösteren Düzlük Modu bölgeleri, bu sezon Avustralya ve Singapur'da beş notaya kadar çıkarken Monako'da tamamen yasaklanmıştı.

Öte yandan Meksika'da Kimi Antonelli ile pilotlar şampiyonluğunu cebine koyan Mercedes, Brezilya'da Ferrari'den en az 3 puan fazla toplaması halinde 2021'den bu yana ilk takımlar şampiyonluğuna resmen ulaşmış olacak.

Geçen yıl Interlagos'taki yarışı Lando Norris ile McLaren kazanırken, Mercedes en son 2022'de George Russell ile bu pistte zafer yaşamıştı."

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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