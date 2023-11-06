FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"
FIA, 2023 Brezilya Grand Prix'sinin organizatörlerinin 'feci sonuçlara' yol açabilecek bir pist girişine izin vererek 'kabul edilemez bir durum' yarattıklarına karar verdi.
Red Bull pilotu Max Verstappen'in McLaren pilotu Lando Norris'in sekiz saniye önünde 71 turluk yarışı kazanmasının ardından 'büyük bir seyirci grubu' piste girdi.
Bu olay zafer turu sırasında 1. virajda, araçlar hâlâ pistteyken meydana geldi. Herhangi bir yaralanma olmamasına rağmen, komiserler ciddi güvenlik endişeleri nedeniyle yarış yetkililerini çağırdı.
Autosport, Interlagos'ta insanların çitlerin üzerinden tırmanarak piste girdiğini belirtti.
CCTV kanıtlarını inceledikten ve yarış organizatörlerini dinledikten sonra FIA, herhangi bir önlemin 'uygulanmadığına ve/veya yeterli olmadığına ve bunun da güvenli olmayan bir ortama yol açtığına' karar verdi.
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Fans unfurl a huge banner in a grandstand
FIA, şu açıklamada bulundu: "Organizatörler güvenlik protokolleri ve güvenlik önlemleri açısından başarısızlıklarını samimiyetle kabul ettiler. FIA Sportif Delegesi ve Yarış Direktörü'nün raporuna katıldıklarını, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ve feci sonuçlar doğurabileceğini kabul ettiler."
30 Ocak 2024'e kadar yarış organizatörlerinin 'FIA'ya ciddi endişeleri yeterince gideren resmi bir iyileştirme planı sunması' gerekiyor.
Hafta sonu 267,000 kişilik rekor bir seyirci topluluğu barındıran Interlagos pistinde komiserler FIA'dan, kararlaştırılan önlemleri gözden geçirmesini istedi. Ayrıca Dünya Motor Sporları Konseyi, bu konuda daha fazla ceza uygulayabilecektir.
Son Haberler
Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı"
Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı" Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı"
Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"
Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı" Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"
Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"
Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil" Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"
Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"
Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var" Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar