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Formula 1 Brezilya GP
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FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"

FIA, 2023 Brezilya Grand Prix'sinin organizatörlerinin 'feci sonuçlara' yol açabilecek bir pist girişine izin vererek 'kabul edilemez bir durum' yarattıklarına karar verdi.

Matt Kew
Editör Matt Kew
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Red Bull pilotu Max Verstappen'in McLaren pilotu Lando Norris'in sekiz saniye önünde 71 turluk yarışı kazanmasının ardından 'büyük bir seyirci grubu' piste girdi.

Bu olay zafer turu sırasında 1. virajda, araçlar hâlâ pistteyken meydana geldi. Herhangi bir yaralanma olmamasına rağmen, komiserler ciddi güvenlik endişeleri nedeniyle yarış yetkililerini çağırdı.

Autosport, Interlagos'ta insanların çitlerin üzerinden tırmanarak piste girdiğini belirtti.

CCTV kanıtlarını inceledikten ve yarış organizatörlerini dinledikten sonra FIA, herhangi bir önlemin 'uygulanmadığına ve/veya yeterli olmadığına ve bunun da güvenli olmayan bir ortama yol açtığına' karar verdi.

Fans unfurl a huge banner in a grandstand

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Fans unfurl a huge banner in a grandstand

FIA, şu açıklamada bulundu: "Organizatörler güvenlik protokolleri ve güvenlik önlemleri açısından başarısızlıklarını samimiyetle kabul ettiler. FIA Sportif Delegesi ve Yarış Direktörü'nün raporuna katıldıklarını, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ve feci sonuçlar doğurabileceğini kabul ettiler."

30 Ocak 2024'e kadar yarış organizatörlerinin 'FIA'ya ciddi endişeleri yeterince gideren resmi bir iyileştirme planı sunması' gerekiyor.

Hafta sonu 267,000 kişilik rekor bir seyirci topluluğu barındıran Interlagos pistinde komiserler FIA'dan, kararlaştırılan önlemleri gözden geçirmesini istedi. Ayrıca Dünya Motor Sporları Konseyi, bu konuda daha fazla ceza uygulayabilecektir. 

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