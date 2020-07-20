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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

FIA: "Bottas'ın erken startı tolerans dahilindeydi"

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FIA: "Bottas'ın erken startı tolerans dahilindeydi"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
20 Tem 2020 09:02

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın Macaristan GP'deki hatalı kalkışının uyarı dedektörünü tetiklemediğini, bu yüzden izin verilen sınırlar içerisinde olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu, 5 kırmızı ışıklar sönmeden hareket etti. Bottas, direksiyondaki ışıkların kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Video görüntüleri de Bottas'ın erken kalktığını doğruluyor ancak bunu ölçen sistem Bottas'ın sınırları aşacak şekilde erken start aldığını göstermedi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel de geçen sene Japonya GP'de benzer şekilde ceza almaktan kurtulmuştu.

Masi, "Bu olayın iki tarafı var. Hatalı kalkış açık bir şekilde sportif kurallarda belirtiliyor ve yıllardır aynı prosedür uygulanıyor. Her araca eklenen aktarıcı cihaz, bu konuda karar veriyor."

"Yol üzerinde bir sensör var. Bunun belli bir miktar toleransı bulunuyor. Geçen sene Japonya'da da görmüştük, bu sistem toleransı aşıp aşmadığını belirliyor."

"Bu yüzden daha fazla bakılacak bir şey yoktu. Olayın hemen ardından zaman ölçümü yapanlarla konuştuk. Tüm verileri incelediler ve olay orada bitti." dedi.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

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