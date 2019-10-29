FIA, Bottas'ın çarptığı bariyerlerin yerleşimini gözden geçirecek

Bottas, sıralamalardaki son turunda derecesini iyileştirmeye doğru gidiyordu ancak son virajda kontrolünü kaybetmesinin ardından önce duvara ve ardından TecPro bariyerlere vurdu.

Bu TecPro bariyer kazanın etkisini daha da arttırırken, Motorsport.com'a konuşan Valtteri Bottats konuyu FIA ile görüşeceğini söylemişti.

"Kesinlikle bu tarz TecPro bariyerlerden kaçınmaya çalışmalıyız. Elbette iyi bir şey ancak belki daha erken belki de daha geç başlaması gerekiyor Mükemmel değildi. Eğer duvar gibi devam etseydi herhangi bir sorun olmazdı ve her şey yolunda olurdu. Bunu elbette görüşeceğiz."

Eski F1 pilotu Mark Webber de Twitter'dan bu bariyerin yerini sorguladı.

Webber, "Tecpro herhangi bir şekilde son virajda gerekli değil." yazdı.

FIA F1 Yarış Direktörü Michael Masi, Tecpro bariyerinin tam olarak araştırmaların gösterdiği yerde başladığını belirtti.

"TecPro bariyerleri, pist lisansının bir parçası olarak her zaman farklı açılardan hesaplanan olası etki ve birden fazla simülasyon baz alınarak konumlandırılıyor. Bottas'la olan olayı gördükten sonra durumun nasıl iyileştirilebileceğine bakacağız."

Masi günkü yarışta değişilik yapmanın mümkün olmadığını da söyledi.

"Pist buna göre hazırlandı, bu kısmın ayarlaması, denendi ve test edildi. Herhangi bir güvenlik önlemini kaldırmam çünkü bu bariyerler bunun için yapıldı. Daha önce böyle bir durum olduğunu hatırlamıyorum. Bu yüzden ilk önce tüm tabloyu analiz etmemiz gerekiyor. Sonrasında gerçekte ne olduğu hakkında gerçek bir anlayış yakalamalıyız. Geliştirmemiz gerekiyorsa bunu nasıl yapabileceğimize bakmalıyız."

“Bu hafta sonu burada pek çok etkinlik olduğu için TecPro ekibine sahiptik ve hepsine bir göz atacaklar. Bunun hepimiz için bir ders olduğuna inanıyorum, dersler çıkarmayı asla bırakmayacağız."