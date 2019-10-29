Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

FIA, Bottas'ın çarptığı bariyerlerin yerleşimini gözden geçirecek

paylaşım
yorumlar
FIA, Bottas'ın çarptığı bariyerlerin yerleşimini gözden geçirecek
Ekleyen:
29 Eki 2019 17:24

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Valtteri Bottas'ın sıralama turlarında büyük bir kaza yapmasının ardından Mexico City'nin son virajındaki Tecpro bariyerinin yerleşiminin gözden geçirileceğini söyledi.

Bottas, sıralamalardaki son turunda derecesini iyileştirmeye doğru gidiyordu ancak son virajda kontrolünü kaybetmesinin ardından önce duvara ve ardından TecPro bariyerlere vurdu.

Bu TecPro bariyer kazanın etkisini daha da arttırırken, Motorsport.com'a konuşan Valtteri Bottats konuyu FIA ile görüşeceğini söylemişti.

"Kesinlikle bu tarz TecPro bariyerlerden kaçınmaya çalışmalıyız. Elbette iyi bir şey ancak belki daha erken belki de daha geç başlaması gerekiyor Mükemmel değildi. Eğer duvar gibi devam etseydi herhangi bir sorun olmazdı ve her şey yolunda olurdu. Bunu elbette görüşeceğiz."

Eski F1 pilotu Mark Webber de Twitter'dan bu bariyerin yerini sorguladı.

Webber, "Tecpro herhangi bir şekilde son virajda gerekli değil." yazdı.

 
 

FIA F1 Yarış Direktörü Michael Masi, Tecpro bariyerinin tam olarak araştırmaların gösterdiği yerde başladığını belirtti.

"TecPro bariyerleri, pist lisansının bir parçası olarak her zaman farklı açılardan hesaplanan olası etki ve birden fazla simülasyon baz alınarak konumlandırılıyor. Bottas'la olan olayı gördükten sonra durumun nasıl iyileştirilebileceğine bakacağız."

Masi günkü yarışta değişilik yapmanın mümkün olmadığını da söyledi.

"Pist buna göre hazırlandı, bu kısmın ayarlaması, denendi ve test edildi. Herhangi bir güvenlik önlemini kaldırmam çünkü bu bariyerler bunun için yapıldı. Daha önce böyle bir durum olduğunu hatırlamıyorum. Bu yüzden ilk önce tüm tabloyu analiz etmemiz gerekiyor. Sonrasında gerçekte ne olduğu hakkında gerçek bir anlayış yakalamalıyız. Geliştirmemiz gerekiyorsa bunu nasıl yapabileceğimize bakmalıyız."

“Bu hafta sonu burada pek çok etkinlik olduğu için TecPro ekibine sahiptik ve hepsine bir göz atacaklar. Bunun hepimiz için bir ders olduğuna inanıyorum, dersler çıkarmayı asla bırakmayacağız."

Sonraki haber
Ferrari, Amerika'da zafer istiyor

Önceki haber

Ferrari, Amerika'da zafer istiyor

Sonraki haber

"Acı verici" Meksika GP, McLaren'a gelişmesi gerektiğini gösterdi

"Acı verici" Meksika GP, McLaren'a gelişmesi gerektiğini gösterdi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3s
4
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2s
5
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.