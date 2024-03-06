FIA, Ben Sulayem'in ismini vermese de soruşturmayı doğruladı
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem hakkında ortaya atılan son iddialar üzerine açıklama yayınlayan FIA, isim vermeden bazı iddiaların soruşturulduğunu doğruladı.
FIA name board
Erik Junius
FIA, yaptığı kısa açıklamada "FIA, Uyum Görevlisinin [yasalara ve iç kurallara uyumu denetleyen bir çalışan] bazı FIA üyelerine yönelik olası iddiaları içeren bir rapor aldığını teyit eder."
"Uyum Departmanı,doğru prosedürün titizlikle takip edildiğinden emin olmak için bu iddiaları incelemektedir." ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem hakkında ortaya atılan bazı iddialar üzerine geldi.
BBC ilk olarak bir kaynağa dayanarak Ben Sulayem'in 2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sonucuna büyük ölçüde kişisel olarak müdahale ettiğini bildirmişti.
O yarışta Fernando Alonso, yönetmeliklere göre beş saniyelik zaman cezasını çekerken araç üzerinde çalıştığı iddiasıyla 10 saniyelik bir zaman cezası aldı. Sonuç olarak Alonso üçüncülükten dördüncülüğe düştü fakat kaynağın iddiasına göre Ben Sulayem, yerel FIA temsilcisi Şeyh Abdullah bin Hamas bin İsa El Halife'ye cezanın haksız olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
Ceza yarıştan sonra geri çekildi ve Alonso'ya üçüncülüğü geri verdi.
BBC, dün aynı kaynağa dayandırdığı bir başka haber daha yayınlandı. Bu haberde de Ben Sulayem'in Las Vegas'taki yetkililere yarış pistinin güvensiz sayılması için bir sorun bulunması talimatı verdiği belirtiliyordu. Sonuçta herhnagi bir sorun bulunmadı ve cadde pistine FIA tarafından yeşil ışık yakıldı.
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