Formula 1 Las Vegas GP

FIA belgeleri, Verstappen'i zafere götüren 'aero' güncellemesini açığa çıkardı

F1 Tech Weekly ve FIA'nın 9 numaralı belgesi, Red Bull'un alçaltılmış kanatçık tasarımının ve sidepod güncellemelerinin Max Verstappen'in Las Vegas zaferine nasıl katkı sağladığını ortaya koydu.

Rahaan Mazumder Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 09:50

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Formula1.com'un Tech Weekly bölümünde Mark Hughes ve Giorgio Piola'nın aktardığı üzere Red Bull, Nevada'da ön kanat uç plakasında yaptığı küçük bir değişikliği sidepod düzenlemeleriyle birleştirdi.

Bu düzenlemeler, burundan tabana kadar hava akışını iyileştirerek Verstappen'in hava koridoru etkisinin yoğun olduğu 50 tur boyunca rekabetçi kalmasını sağlayacak bir araç ortaya çıkardı.

FIA'nın 19 Kasım tarihli 9 numaralı resmî belgesi, Red Bull'un rakiplerinden ne ölçüde farklı bir yaklaşım benimsediğini ortaya koydu.

Mercedes sürüklenmeyi azaltmak amacıyla arka kanatçıklarını kaldırdı, ayna bağlantılarını inceltti ve motor kapağındaki çıkışı daralttı. Ferrari ise ön taban kenarını optimize ederken, Red Bull FIA'ya yalnızca Performans – Bölgesel Yük kategorisinde sınıflandırılan tek bir güncelleme bildirdi: Ön kanat uç plakasında kanatçık konumunun değiştirilmesi.

Red Bull, FIA'ya sunduğu belgede şu ifadeleri kullandı: "Ön kanat uç plakasında alt taban bölgesindeki hava akışının stabilitesini ve bu bölgenin arkasındaki yüzeylerdeki akış düzenini daha iyi korumak amacıyla kanatçık alçaltıldı ve kord uzunluğu azaltıldı."

Red Bull, ön kanat uç plakalarını en son eylül ayında gerçekleştirilen kapsamlı Bakü güncellemesi sırasında yenilemişti.

Las Vegas için mühendisler kanatçığı dikey uç plaka üzerinde daha aşağıya taşıdı ve uzunluğunu azaltarak daha kompakt bir tasarıma dönüştürdü. Bu çözüm, kardeş takım Racing Bulls'un daha önce kullandığı tasarımla da büyük ölçüde benzerlik gösteriyordu.

Görsel açıdan küçük bir değişiklik gibi görünse de kanatçık üç önemli işlev üstleniyor: Ön aks üzerindeki yere basma kuvvetine katkı sağlamasının yanı sıra, ön lastiklerin oluşturduğu türbülanslı hava akışını dışarı yönlendiren tip vorteksler oluşturuyor. Ayrıca lastiğin üstünden geçen hava akışını yanından geçen akıştan ayırarak aracın yan tarafları boyunca daha temiz bir akışın ilerlemesine yardımcı oluyor.

Hughes ve Piola'nın dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise 2026'nın aktif aerodinamik kuralları kapsamında bu kanatçığın sağladığı stabilite. Ön kanatçıklar döndüğünde, araç düz çizgide ve virajlarda kullanılan modlar arasında geçiş yapıyor. Yenilenen kanatçık, bu ani geçiş sırasında hava akışının stabil kalmasına yardımcı oluyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Ön taraftaki bu düzenleme tek başına gerçekleştirilmedi.

Red Bull, Bakü'de daha yüksek ve daha ince sidepod'ların yanı sıra yenilenmiş taban ve difüzör tasarımını da kullanmaya başlamıştı. Dört hafta sonra Mexico City'de, 30 Ekim tarihli FIA'nın 12 numaralı belgesinde de görüldüğü üzere mühendisler sidepod ile taban arasındaki birleşim hattını değiştirdi.

Bu düzenlemede Bakü öncesi güncellemenin kavisli alt gövde yapısı, Bakü'de kullanılan daha yüksek sidepod'un üst bölümüyle birleştirildi. Böylece taban kenarındaki kanal kapatılırken radyatör girişinin altındaki bölgesel yere basma kuvveti yeniden kazanıldı ve hava akışının stabilitesi korunmaya çalışıldı.

Sao Paulo ve Las Vegas boyunca değiştirilmeden kullanılan bu hibrit alt sidepod yapısı, Red Bull'un daha önce yaşadığı sorunlara ilişkin bir ipucu da ortaya koydu. Alt gövde içine eklenen iç yapısal konilerin, yüksek aerodinamik yük altında panellerin deformasyonunu önlemek amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Nevada'da yeni ön kanat uç plakasının doğrulanması Red Bull için kolay olmadı. Yağmur, ilk ve ikinci antrenman seanslarında anlamlı kuru zemin verilerinin elde edilmesini engelledi. Bu nedenle takım, kuru zeminde gerçekleştirilen üçüncü antrenman karşılaştırmalarına ağırlık vermek zorunda kaldı. Bu süreçte Isack Hadjar'ın seans ortasında kanat değiştirmesi de değerlendirmelerin bir parçası oldu. Red Bull, sıralama turları ve yarış için alçaltılmış kanatçık tasarımını her iki araçta da kullanmaya karar verdi.

Sıralama turları öncesinde yapılan son ayar değişiklikleri, Red Bull'un paketinden kritik anda verim almasını sağladı. Verstappen Q3'te Kimi Antonelli'nin 0.258 saniye gerisinde ikinci en hızlı zamanı elde etti. Mercedes pilotunun beş sıra grid cezası almasının ardından yarışa ilk sıradan başlayan Verstappen, yarışta Mercedes ve McLaren pilotlarına karşı üstünlüğünü koruyarak zafere ulaştı.

Genel tablo da Red Bull'un gelişimini ortaya koyuyor. Takımın Bakü'de temellerini attığı güncelleme paketini kullanmaya başlamasından bu yana Verstappen, üst üste yedi grand prix'de podyuma çıktı ve 2026 sezonundaki dört galibiyetinin tamamını bu süreçte elde etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

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