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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

FIA, Belçika GP için pist limitlerine açıklık getirdi

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FIA, Belçika GP için pist limitlerine açıklık getirdi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

FIA, Belçika Grand Prix’si için pist limitlerini sertleştirdi ve sürücüleri üç virajda dışarı taşmamaları konusunda uyardı.

Raidillon virajının apeksinde yer alan bordür, uzun süredir FIA’nın odaklandığı şeylerden biriydi ve sürücüler zaman kazanmak için limitleri zorlayıp virajı kesiyorlardı. Ancak F1, bu konuda bazı virajlarda sınırlamalar getirdi.

Artık sola dönülen Rivage virajının ve start düzlüğüne çıkan son şikanın çıkışında kısıtlamalar yapıldı.

Sürücülere, bu üç virajda antrenmanlarda veya sıralama turlarında dışarı taşarlarsa ve boyanmış bordürleri keserlerse tur zamanlarının silineceği belirtildi.

FIA, yarışta ise pist limitlerinin kötüye kullanılmasına tolerans gösterilmeyeceğini ve üç kez bu sınırları aşan sürücülerin hakemlere bildirileceğini açıkladı.

F1 yarış direktörü Michael Masi, takımlara gönderilen bir notta, “Yarış sırasında bir sürücünün 4, 9 ve 19. virajların dış tarafındaki bordürün dışına üçüncü kez taşması durumunda kendisine siyah-beyaz bayrak gösterilecek. Sonraki ihlallerde ise durum, hakemlere bildirilecek. Bu, her bir virajdaki üç ihlalde değil, toplamda üç ihlalde gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.

FIA, dışarı taşan bir sürücünün başka bir sürücü tarafından dışarıya çıkmaya zorlandığı kararına varırsa, bu bir ihlal olarak kabul edilmeyeceğini de açıkladı.

FIA ayrıca pistteki tüm yapay çimleri de kaldırdığını da doğruladı.

Pistte yapılan diğer değişikliklerden biri ise, Eau Rouge’un iç tarafına ikinci bir bordür eklenmesi oldu.

Ayrıca destek yarışları için kullanılan pitlerin pit duvarı ve Raidillon’un çıkışındaki dört sıra halindeki lastik bariyerler uzatıldı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Editör Jonathan Noble

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