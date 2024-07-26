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FIA, geçişi zorlaştırmak için Belçika GP DRS bölgesini kısalttı!

FIA, Belçika Grand Prix'si öncesinde ikonik Spa-Francorchamps pistinde değişiklik yaptı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Circuit detail and Qatar Airways trackside branding

Circuit detail and Qatar Airways trackside branding

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

FIA, grand prix hafta sonunun başlangıcından önce ikonik Spa-Francorhcamps pistinde bir değişiklik yaptı.

FIA, Spa-Francorchamps pistindeki Kemmel Düzlüğü boyunca uzanan DRS bölgesinin bu hafta sonu Belçika Grand Prix'si için kısaltılacağını doğruladı.

Son yıllarda FIA, geçişleri teşvik etmek için sık sık yeni ve/veya daha uzun DRS bölgeleri uyguladı.

Ancak, Spa-Francorchamps'taki uzun Kemmel Düzlüğü boyunca geçişlerin çok kolay hale gelmesini önlemek amacıyla, sürücülerin son hızı artırmak için arka kanatları açıkken daha az zamanları olacak.

Pistin yokuş yukarı Eau Rouge-Raidillon bölümünden sonraki bölge 75 metre azaltıldı.

Sürücüler, yarış sırasında öndeki araçla bir saniye içinde olmaları koşuluyla, Raidillon virajından 305 metre sonra DRS'yi etkinleştirebilecekler, oysa daha önce 230 metre sonra bunu yapabiliyorlardı.

La Source (1. Viraj) çıkışında ve Eau Rouge'dan önceki DRS bölgesinin tespit noktasında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Spa-Francorchamps'ta start-finiş düzlüğü boyunca sadece bir DRS bölgesi daha bulunacak.

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Neva Ünsaldı
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Neva Ünsaldı
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