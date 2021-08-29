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Formula 1 / Belçika GP Haberler

FIA: “Belçika GP’yi pazartesiye ertelemek mümkün değildi”

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Michael Masi, şiddetli yağmur nedeniyle güvenlik aracının ardında 2 turdan oluşan Formula 1 Belçika Grand Prix’sinin pazartesiye ertelenmesinin “mümkün olmadığını” söyledi.

FIA: “Belçika GP’yi pazartesiye ertelemek mümkün değildi”

Spa’da yarış startı yoğun yağmur yağışı yüzünden 25 dakika ertelenmişti ve güvenlik aracı ardında birkaç formasyon turu yapıldıktan sonra kırmızı bayraklar çıkmıştı.

Neredeyse 3 saatlik bir süre boyunca yağmurun şiddetinde bir değişiklik olmadı ancak sonunda güvenlik aracının ardında F1 araçları piste çıkabildi.

2 tur tamamlandı ve bu, yarış sonucunun resmi olduğu anlamına geliyordu. Ardından tekrardan kırmızı bayraklar çıktı ve 20 dakika sonra yarış sona erdirildi.

Böylece bu, 14 turluk 1991 Avustralya Grand Prix’sini geçerek resmi sonucu olan F1 tarihindeki en kısa yarış oldu. 2 tur tamamlanmış olması, ilk 10’da yer alan pilotların normalde alacakları puanın yarısını kazandıkları anlamına geliyor.

7 kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yağmur altında saatlerce bekleyip yarış göremeyen hayranlar için hayal kırıklığına uğradığını söylerken F1’in 2 tur düzenlemesiyle “yanlış bir seçim” yaptığını ifade etti.

IndyCar ve NASCAR gibi şampiyonalar, yağmurun yarışı etkilediği böyle bir durumda etkinliği pazartesiye erteleme imkanına sahip oluyorlar.

Fakat FIA yarış direktörü Masi, "birçok farklı sebepten ötürü” F1 için bunun bir seçenek olmadığını söyledi.

Masi, “Yarışı yarına erteleme imkanımız yoktu.”

“Elbette FIA ve F1 açısından güvenlik pilotlar, takımlar ve tüm seyirciler için en önemli nokta.”

“Kural kitabı ve Uluslararası Sportif Kod’a göre yarışı tamamlamak için her seçeneği ve koşulu değerlendirdik.”

“Ne yazık ki tam mesafeyi kapsayan bir yarış yapmamız mümkün değildi ama saati durdurma koşuluyla bu hava şartlarında hareket edip edemeyeceğimizi görmeyi denedik.” ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz, sadece resmi yarış sonucu elde etmek için güvenlik aracı ardında 2 tur gitmenin “tamamen saçmalık” olduğunu söylemişti ama Masi bunun, ıslak koşullarda araçların durumunu tam anlamıyla değerlendirebilmek için yapıldığını söyledi.

Masi, “Bunu koşulları görebilmek için yaptık.”

“Resmi hava durumu tahmincilerimizle sürekli iletişim halindeydik ve bir şeyler yapabileceğimiz bir zaman aralığı oluştu.”

“Herkese 10 dakika önceden uyarıyı verdik ve ‘tamam, bu zaman aralığında ne yapabileceğimizi görelim’ dedik.”

“Birkaç takım da aynı şeyi söyledi. Bu zaman aralığını gördüler ve ne yapmaya çalıştığımızı anladılar. Bu havayı anlamaya çalışıyorduk ve sonrasın hava koşulları bizim için daha iyi oldu.” dedi.

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