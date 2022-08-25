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Formula 1 Haberler

FIA, Belçika GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika GP için basın toplantısı programını açıkladı.

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FIA, Belçika GP basın toplantısı programını açıkladı
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FIA, Britanya GP'si hafta sonuyla geleneksel basın toplantısı formatına geri dönme kararı almıştı. Bundan ötürü Belçika GP de dahil olmak üzere kalan yarışlarda basın toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Sürücülerin yarısı basın toplantısına katılırken, diğer yarısı başka bir noktada basın mensuplarının karşısına geçerek, onların sorularını yanıtlayacak. 

Program:

26 Ağustos Perşembe

TSi 16:00

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Fernando Alonso (Alpine)
Charles Leclerc (Ferrari)
Kevin Magnussen (Haas)
Lewis Hamilton (Mercedes)

TSi 16:35

Pierre Gasly (AlphaTauri)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Daniel Ricciardo (McLaren)
Sergio Pérez (Red Bull)
Nicholas Latifi (Williams)

 

Gazetecilerle röportaj:

TSi 16:00

Lance Stroll (Aston Martin)
Carlos Sainz (Ferrari)
Lando Norris (McLaren)
Max Verstappen (Red Bull)
Alex Albon (Williams)

TSi 16:35

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Esteban Ocon (Alpine)
Mick Schumacher (Haas)
George Russell (Mercedes)

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:55'te başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

27 Ağustos Cumartesi

TSi 11:05

Nikolas Tombazis (FIA)
Hywel Thomas (Mercedes)
Christian Horner (Red Bull)

TSi 11:35

Otmar Szafnauer (Alpine)
Mike Krack (Aston Martin)
Andreas Seidl (Mclaren)

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