FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı

Geçtiğimiz günlerde bazı kaynaklar iki ya da üç Formula 1 takımının 2022 bütçe sınırını aştığını iddia etmişti.

Bu iddialar kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı ve bazı endişelere yol açtı.

Ancak İngiliz TV kanalı Sky Sports, FIA tarafından iletişime geçerek konu hakkında bir açıklama yayınlamasını istedi.

FIA bunun üzerine, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bir FIA sözcüsü, "Bu içeriklerdeki beyanlar yanlış."

"Takımlar tarafından sunulan bütçelerin denetlenme süreci devam ediyor ve birkaç hafta içinde sonuçlandırılması planlanıyor."

"Sonrasında tüm bilgilerin analiz edilmesi ve sonuçların formüle edilmesi süreci başlayacak" dedi.

FIA ayrıca, bu sonuçların takımlara bildirilmesi için kesin bir tarih olmadığını doğruladı.

Sky Sports muhabiri Craig Slater, en iyi takımların çoğunun içinde bulunduğu birçok takımla iletişime geçti.

Görünüşe bakılırsa tüm takımlar bütçe sınırı içerisinde yer aldıklarına inanıyorlar.