FIA: "Bazı parçalar beklenenden ağır, ağırlık artışı mecburi"

2022 sezonu öncesinde teknik düzenlemelere uyum sürecinin bir parçası olarak, daha ağır 18 inç jantlara geçiş ve güvenlik önlemlerindeki iyileştirmeler nedeniyle, 752kg olan minimum ağırlık arttırılarak 795kg'a çıkarıldı.

Ancak yeni araçların tasarım sürecinde bu ağırlık artışı takımlar için sorun yaratan konulardan birisi oldu. Bu konu, Barselona ve Bahreyn'de yapılan sezon öncesi testlerinde de baş ağrısına neden olmaya devam etti.

Tüm bu sıkıntıların ardından, takımlar yeni sezon öncesinde araçların minimum ağırlığını 3 kg artırmak için anlaşma sağladı. Takımlar şimdi F1 Komisyonu ve Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayını bekliyor.

FIA'nın tek koltuklu serilerden sorumlu başkanı Nikolas Tombazis Cumartesi günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, standart bileşenlerin beklenenden daha ağır olduğunu, dolayısıyla takımların ellerinde olmayan bir şey için cezalandırılmamalarını sağlamak için ağırlık artışının mecburi olduğunu söyledi.

Tombazis, "Ağırlıkla ilgili sorun, bazı standart bileşenlerin beklenenden biraz daha ağır olması ve bu durumun takımların kontrolünde olmaması."

"Ağırlık artışıyla bu durumu telafi etmek, daha doğrusu takımları cezalandırmamak istedik."

“Açıkçası birçok takım bu yıl normalden daha fazla ağırlıkla mücadele ediyor. Tüm paketin bir parçası olarak 3 kg'lık bir artış teklifinde anlaşma sağlandı."

"Teklif halen F1 Komisyonu onayını bekliyor, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bir garantisi yok." dedi.

Tombazis, lastiklerin ve jantların beklenen ağırlıkla büyük ölçüde uyumlu olduğunu ancak yeni jant kapaklarının beklenenden daha ağır olduğunu da sözlerine ekledi.

Tombazis, "Adil olmak gerekirse, lastikler küçük bir miktar daha ağır, tahmine kıyasla yalnızca 100g, oldukça küçük bir sayı."

"Jantlar tahminlere eşit ağırlıktaydı, belki biraz daha azdı. Fakat tekerlek kapakları beklenenden biraz daha ağır çıktı, bu hacimlerinden kaynaklanıyor."

"Onları ucuza getirmek için epeyce çaba harcandı çünkü bu parçalar kolayca yıpranabilir. Pahalı yapmak zorunda kalmak istemedik nitekim daha hafif, karbondan veya başka bir şeyden yapabilecek durumdayız."

"Bu parçalar sezon içinde yüksek miktarlarda kullanılıyor, bu maliyet artışına yol açabilirdi." dedi.

Takımların diğer bir düşüncesi de, ilk sezon öncesi testinde ortaya çıkan dalgalanma sorununu çözmek için zemini sertleştirmeye yardımcı olacak destek parçaları eklemekti.

Tüm takımlar bunları arabalarına eklemeyi tercih etmezken Tombazis, onları çalıştırıp çalıştırmama kararının takımlara bağlı olacağını söyledi.

Tombazis, "Parçaları araçta tutma seçeneğine sahipler, bununla birlikte bazı takımların zemin tasarımları diğerlerinden daha sert olabilir"

"Araçlarının genel geometrisi bu sorunun çözümü için diğerlerine göre daha kesin yanıtlar veriyor olabilir. Herkesi bu parçaları kullanmaya zorlayamayız."

Teams have the choice of whether or not to run a 'stay' on the floor to improve stiffness

