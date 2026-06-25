Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

FIA, başkanlık dönemi sınırını kaldırdı: Ben Sulayem tekrar aday olabilecek

FIA Genel Kurulları'nda alınan kararla, FIA başkanlığı da dahil olmak üzere kurum içindeki görevler için uygulanan dönem sınırı kaldırıldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Mohammed ben Sulayem, FIA President, Nikolas Tombazis, FIA Single Seater Director

Mohammed ben Sulayem ve Nikolas Tombazis

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Makao'da gerçekleştirilen FIA Olağanüstü Genel Kurulları'nda dünyanın dört bir yanından gelen üye kulüpler ve delegeler, federasyonun tüzüğü ve iç yönetmeliklerinde çeşitli değişiklikleri onayladı.

FIA'nın toplantıların sonuçlarına ilişkin yayımladığı açıklamada, dikkat çeken maddelerden biri de 'FIA organları için dönem sınırlarının kaldırılması' oldu.

Daha önce FIA başkanları ve çeşitli yönetim organlarının üyeleri için toplam 12 yıllık görev sınırı bulunuyordu. Yapılan değişiklikle birlikte bu kısıtlama ortadan kaldırıldı.

FIA, söz konusu düzenlemenin Dünya Motor Sporları Konseyi ve Senato ile uyum sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Bu iki kurumda daha önce de herhangi bir dönem sınırı uygulanmıyordu.

Kararın, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem tarafından gündeme getirildiği ve delegelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle kabul edildiği ifade edildi.

FIA ayrıca başkanlık seçimlerine katılacak adaylar için uygunluk kriterlerini de sıkılaştırdı.

FIA logosu

FIA logosu

Fotoğraf: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "FIA Başkanlığı için uygunluk kriterleri güçlendirilmiş ve başkanlık listesinde yer alan diğer adaylar için mevcut kriterlerle daha uyumlu hale getirilmiştir."

Ayrıca Aday Gösterme Komitesi'nin adı da 'Uygunluk Değerlendirme Komitesi' olarak değiştirildi.

Yeni düzenlemeler kapsamında, başkan adaylarının FIA üyesi bir kulüp ya da FIA bünyesindeki bir kuruluşta önemli düzeyde deneyime sahip olduklarını göstermeleri gerekecek.

Bu değişikliklerin, gelecekte FIA başkanlığına aday olacak isimlerin önüne daha yüksek bir giriş eşiği koyduğu değerlendiriliyor.

Teorik olarak yeni tüzük değişikliği, görevdeki bir FIA başkanının seçimle görevden alınmadığı sürece ya da yaş sınırına takılmadığı müddetçe görevini süresiz olarak sürdürebilmesine olanak tanıyor.

64 yaşındaki Mohammed Ben Sulayem, 2025 yılının sonunda rakipsiz şekilde ikinci dört yıllık dönemine yeniden seçilmişti. Yeni kurallar sayesinde Ben Sulayem, 2029 yılında üçüncü dönem için de aday olabilecek. Ancak mevcut kurallara göre FIA başkanlığı için 70 yaş sınırı bulunduğundan, üçüncü görev döneminin sonunda yaş sınırına takılması bekleniyor.

Ben Sulayem, alınan kararların ardından şu açıklamayı yaptı: "Üyelerimiz tarafından bugün onaylanan kararlar, federasyon olarak birlikte kaydettiğimiz ilerlemeyi yansıtıyor."

"Daha güçlü yönetişim, mali disiplin ve net bir uzun vadeli vizyon sayesinde üyelerimizi daha iyi destekleyen, şampiyonalarımızı güçlendiren ve dünya çapında motor sporları ile mobilite alanına katkı sağlayan bir FIA inşa ediyoruz."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: “Güncellemeleri yaz döneminde getirme planına katılmamıştım”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Ocon tepkili: "İnsanların geleceğim hakkında ne söylediği umrumda değil"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Ocon tepkili: "İnsanların geleceğim hakkında ne söylediği umrumda değil"

Bortoleto, Avusturya GP ilk antrenman seansında yerini Paul Aron'a bırakacak

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Bortoleto, Avusturya GP ilk antrenman seansında yerini Paul Aron'a bırakacak

Wolff: "Avusturya'ya getirdiğimiz güncellemeler performans ve dayanıklılık odaklı"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Wolff: "Avusturya'ya getirdiğimiz güncellemeler performans ve dayanıklılık odaklı"

Son Haberler

FIA, başkanlık dönemi sınırını kaldırdı: Ben Sulayem tekrar aday olabilecek

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
FIA, başkanlık dönemi sınırını kaldırdı: Ben Sulayem tekrar aday olabilecek

Alonso: “Güncellemeleri yaz döneminde getirme planına katılmamıştım”

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Alonso: “Güncellemeleri yaz döneminde getirme planına katılmamıştım”

Ocon tepkili: "İnsanların geleceğim hakkında ne söylediği umrumda değil"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Ocon tepkili: "İnsanların geleceğim hakkında ne söylediği umrumda değil"

Brown: "Mercedes’ten son derece memnunuz"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Brown: "Mercedes’ten son derece memnunuz"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle