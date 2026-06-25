FIA, başkanlık dönemi sınırını kaldırdı: Ben Sulayem tekrar aday olabilecek

Makao'da gerçekleştirilen FIA Olağanüstü Genel Kurulları'nda dünyanın dört bir yanından gelen üye kulüpler ve delegeler, federasyonun tüzüğü ve iç yönetmeliklerinde çeşitli değişiklikleri onayladı.

FIA'nın toplantıların sonuçlarına ilişkin yayımladığı açıklamada, dikkat çeken maddelerden biri de 'FIA organları için dönem sınırlarının kaldırılması' oldu.

Daha önce FIA başkanları ve çeşitli yönetim organlarının üyeleri için toplam 12 yıllık görev sınırı bulunuyordu. Yapılan değişiklikle birlikte bu kısıtlama ortadan kaldırıldı.

FIA, söz konusu düzenlemenin Dünya Motor Sporları Konseyi ve Senato ile uyum sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Bu iki kurumda daha önce de herhangi bir dönem sınırı uygulanmıyordu.

Kararın, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem tarafından gündeme getirildiği ve delegelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle kabul edildiği ifade edildi.

FIA ayrıca başkanlık seçimlerine katılacak adaylar için uygunluk kriterlerini de sıkılaştırdı.

FIA logosu Fotoğraf: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "FIA Başkanlığı için uygunluk kriterleri güçlendirilmiş ve başkanlık listesinde yer alan diğer adaylar için mevcut kriterlerle daha uyumlu hale getirilmiştir."

Ayrıca Aday Gösterme Komitesi'nin adı da 'Uygunluk Değerlendirme Komitesi' olarak değiştirildi.

Yeni düzenlemeler kapsamında, başkan adaylarının FIA üyesi bir kulüp ya da FIA bünyesindeki bir kuruluşta önemli düzeyde deneyime sahip olduklarını göstermeleri gerekecek.

Bu değişikliklerin, gelecekte FIA başkanlığına aday olacak isimlerin önüne daha yüksek bir giriş eşiği koyduğu değerlendiriliyor.

Teorik olarak yeni tüzük değişikliği, görevdeki bir FIA başkanının seçimle görevden alınmadığı sürece ya da yaş sınırına takılmadığı müddetçe görevini süresiz olarak sürdürebilmesine olanak tanıyor.

64 yaşındaki Mohammed Ben Sulayem, 2025 yılının sonunda rakipsiz şekilde ikinci dört yıllık dönemine yeniden seçilmişti. Yeni kurallar sayesinde Ben Sulayem, 2029 yılında üçüncü dönem için de aday olabilecek. Ancak mevcut kurallara göre FIA başkanlığı için 70 yaş sınırı bulunduğundan, üçüncü görev döneminin sonunda yaş sınırına takılması bekleniyor.

Ben Sulayem, alınan kararların ardından şu açıklamayı yaptı: "Üyelerimiz tarafından bugün onaylanan kararlar, federasyon olarak birlikte kaydettiğimiz ilerlemeyi yansıtıyor."

"Daha güçlü yönetişim, mali disiplin ve net bir uzun vadeli vizyon sayesinde üyelerimizi daha iyi destekleyen, şampiyonalarımızı güçlendiren ve dünya çapında motor sporları ile mobilite alanına katkı sağlayan bir FIA inşa ediyoruz."