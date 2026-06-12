FIA Başkanı'ndan net hedef: 2031'e kadar F1 araçları 140 kg hafifleyecek

FIA Başkanı, Formula 1'de V8 motorların geri dönmesi yönündeki isteğini bir kez daha dile getirirken, bunun yalnızca motorlarla sınırlı olmayan daha geniş bir vizyonun parçası olduğunu belirtti.

2026 teknik kuralları kapsamında Formula 1 araçlarının minimum ağırlığı 768 kg olarak belirlendi. FIA'nın yeni kuralları önceki nesle göre ağırlığı azaltmayı başarmış olsa da Ben Sulayem bunun yeterli olmadığını düşünüyor.

Son on yılda Formula 1 araçlarının minimum ağırlığı; daha büyük araçlar, giderek karmaşıklaşan hibrit güç üniteleri, güçlendirilmiş çarpışma yapıları ve ek güvenlik sistemleri nedeniyle sürekli arttı.

Ben Sulayem, güvenlik gereksinimlerinin bu artışta önemli rol oynadığını kabul ederken, Formula 1'in yaklaşık 15 yıl önceki ağırlık seviyelerine geri dönebileceğine inanıyor.

Canal+ kanalına konuşan Ben Sulayem şunları söyledi: "Bugünkü araçlardaki en kötü şey nedir? Karmaşıklık, daha fazla para, daha fazla harcama ve ayrıca büyük araçlar."

"Büyük ve ağır bir araç ne anlama gelir? Daha az güvenlik anlamına gelir."

"Ben toplam ağırlığı 650 kilogramın altında olan bir araç görmek istiyorum. Benim hedefim 630 kilogram."

Ben Sulayem, bunun basit bir motor formülü sayesinde mümkün olabileceğini düşünüyor.

FIA Başkanı'nın vizyonuna göre gelecekteki güç ünitelerinde elektrikli bileşenlerin rolü önemli ölçüde azaltılacak. Bu da daha hafif bataryalar ve günümüzdeki hibrit sistemlere kıyasla daha düşük elektrik desteği anlamına geliyor.

Ben Sulayem, elektrikli gücün toplam güç üretiminin yaklaşık %10'unu oluşturduğu bir yapı öngörüyor.

"V8 motorlar geri gelmeli."

"İçten yanmalı motor yaklaşık 760 beygir güç üretebilir ve buna %10 oranında elektrik desteği eklenebilir. Bu durumda o sesi geri kazanırsınız. Maliyetler de çok daha düşük olur."

"Motorun kendisi çok daha hafif olur, kullanımı daha keyifli hale gelir ve taraftarlar özledikleri motor sesine yeniden kavuşur."

Ben Sulayem'in planına göre Formula 1 tamamen elektrifikasyondan vazgeçmeyecek ancak mevcut hibrit güç ünitelerine kıyasla elektrikli sistemlerin rolü önemli ölçüde azaltılacak.

FIA Başkanı bunun maliyetleri düşürmenin yanı sıra araç ağırlığını azaltacağını da savunuyor.

FIA President Mohammed Ben Sulayem Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images