FIA Başkanı: "Yarış direktörlerini Amazon'dan satın alamıyorum"

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Yarış Kontrol, Monako GP'de yarış başlangıcı ertelemelerinin üzerine eleştiri yağmuruna tutuldu.

Micheal Masi'nin 2021'de tartışmalı sezon finalinin ardından görevden alınmasıyla bu sezon yarış direktörlüğüne Niels Wittich ve Eduardo Freitas getirildi.

Wittich ve Freitas'ın görevi paylaşmasının sebebi, seyahatler ve sorumlulukları ile omuzlarındaki baskıyı azaltmaktı.

FIA başkanı Ben Sulayem, bu yaklaşımı ileride FIA kapsamında genişletmeyi düşündüğünü ama bunun çabuk olmayacağını söyledi.

Ben Sulayem, "Bu kendi rolümle başlıyor. Federasyonun, sporun bir kişiye bağlı olmadan büyümeye devam etmesine imkan sağlayacak kadar geniş olması gerekiyor."

"Önümüzde çok fazla görev var. Formula 1 kendi başına büyük bir zorluk. GP sürücüleri, Yarış Kontrol problemini çözmemi istedi. Fakat yeni yarış direktörlerini Google'da arayamıyorum veya Amazon'dan satın alamıyorum. Yarış direktörlerinin yıllarca dikkatli bir şekilde eğitilmiş olması gerekiyor."

"Bu konuda ralli tecrübeme geri dönüyorum. Önceden, ko-pilotlar için bir rotasyon olurdu. Yani bir ko-pilotun çekilmesi kötü bir şey olmazdı."

"Formula 1'de çok daha çeşitlilik lazım. Cenevre'de Yarış Kontrolü destekleyen bir operasyon merkezi olan Sanal Yarış Kontrolün kurulmasının sebeplerinden biri de buydu." dedi.

Niels Wittich, Race Director, FIA, Eduardo Freitas, Race Director, FIA, walk the track with colleagues Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Geleceğin yarış direktörü olmaya aday olan 34 yaşındaki Ronnie Søgård Andersen, kısa süre önce yarış direktörlüğünde "ulusal ve uluslararası seviyede bilgi ve yetkinlik gösterdiğini" kanıtlayan "kapsamlı bir testin" ardından Charlie Whiting Ödülünü kazandı.

Bu ödül, gelecek yıl tüm dünyadaki yarış direktörlerini gölgeleme fırsatı sunacak.

Ben Sulayem, Andersen gibi yeni adayları eğitmek için yoğun bir süreç olacağını söyledi.

FIA başkanı, "Geleceğin yarış direktörleri Cenevre'de eğitilecek."

"Aynı anda üç hedefe ulaşmış olacağız. Eğitim, mevcut yarış hakemlerinin daha fazla pratik yapması ve acil bir durum olduğunda daha fazla uzmana sahip olunması." dedi.