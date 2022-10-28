FIA başkanı turuncu-siyah bayrağın kullanımının gözden geçirilmesini istedi

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Haas F1 pilotu Kevin Magnussen'e bu yıl üç kez siyah ve turuncu bayrak gösterilirken, hasarlı aracını tamir ettirmek için pite girmek zorunda kaldı.

Austin'de ise Sergio Perez ve Fernando Alonso hasarlı araçlara rağmen yarışmaya devam ederken, kimseye bayrak gösterilmedi.

Alonso, kendisine uyarıda bulunulmamasının ardından yarışa bu şekilde devam etmiş ve yedinci sırada finiş görmüştü. Haas bunu protesto edince de, yaklaşık bir haftadır devam eden yeni bir tartışma başladı.

FIA başkanı Mohammed ben Sulayem kuralların işleyişinin netleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, turuncu-siyah bayrağın kullanımının gözden geçirilmesini istedi.

Fernando Alonso, konuyla ilgili şöyle dedi: "Siyah-turuncu bayrak ya daha sık kullanılmalı ya da hiç kullanılmamalı. FIA ve hakemler kuralları netleştirmeli, son 40-50 yılda Formula 1 değişti, artık araçların çok sayıda aerodinamik parçası var ve kuralların uygun olduğundan emin olmalıyız."

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius

"Siyah-turuncu bayrağı gördüğünüzde, pite dönmeniz gerekir, bu da muhtemelen yarıştan çekilmelere yol açar çünkü hasarın çoğu hızlı şekilde onarılamaz."

"Ön kanat başa çıkılması en kolay şey, diğer her şey çok daha zor."

Bu yıl siyah-turuncu bayraktan en çok zarar gören isim olan Kevin Magnussen de benzer çağrıda bulundu.

"Güvenliğin her şeyden önce geldiğinin farkındayım. Fakat bana öyle geliyor ki küçük bir parça düştüğünde pilotları pite çağırmak doğru değil. Ön kanat kırılmışsa ya da onun gibi bir şey varsa anlarım. Fakat kurallar herkes için aynı olmalı."

"Bu yıl bana üç kez siyah-turuncu bayrak gösterildi. Ancak hepsinde ön kanada hafif bir hasar vermiştim, sadece kenar plakası gevşemesine rağmen üç kez bu bayrağı gördüm. Austin'de birçok araçta daha ciddi hasarlar vardı ve yarışmaya devam ettiler."

"Bir aracın ön kanadın kenar plakasının hasar görmesinde kötü bir şey yok, hızı ve kontrolünü etkilemez. Bu küçük parçasının birinin başına isabet edebileceğini biliyorum ancak hasara yol açabileceğinden emin değilim."

"Ayrıca, tasarımı nedeniyle kolayca çıkması mümkün değil, bunun olma ihtimali çok az. Yani kurallar her halükarda herkes için eşit olmalı."