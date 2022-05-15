FIA Başkanı: "Masi'den kurtulmadım, onu değerlendirebiliriz"

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Masi, 2021 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde sportif yönetmeliklerin en az iki maddesini uygulamamıştı ve FIA'nin başlattığı incelemeden sonra çıkan rapora göre "iyi niyetle" hareket etmişti. FIA, iyi niyetle de olsa yaptığı hata sonrası Masi'yi görevden aldı ve yeni bir yapı kurdu.

FIA, Masi'nin görevden alındığını Şubat ayında açıklamıştı fakat kendisine organizasyon içerisinde yeni bir rol teklif edileceği belirtilmişti. O zamandan beri Masi'nin geleceği hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

FIA başkanlığını aldıktan sonra verdiği ilk röportajında Ben Sulayem şunları söyledi: "Michael'den kurtulmadım. Onun yarış direktörlüğünün yanı sıra güvenlik delegesi olarak da fazla iş yükü vardı. Bir hata yaptı. Masi'nin FIA ile işinin bittiğini söylemedik."

"Ben böyle şeyler yapmam. Bana oy vermeyen insanları dahi benimserim. İnsanları ayrı ayrı düşünmüyoruz. Organizasyonun kendisini düşünüyoruz. Michael'i çok iyi tanımıyorum. Kararı Dünya Konseyi aldı. Bu Michael'ın yaptığı bir insan hatasıydı."

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, Chairman, Formula 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

FIA başkanı Masi hakkında şunları ekledi: "Kendisiyle iki gün önce konuştum. Benim kişisel bir problemim yok, kimseden nefret etmiyorum. Michael burada ve onu değerlendirebiliriz. Ondan kurtulacağımızı söylemedim. Onu değerlendirebileceğimizi söyledim. Her şeye açığız."

"Yarış yapılandırmamız organizasyonel açıdan yanlıştı. İki yeni yarış direktörü getirsek de henüz tam olarak doğru yaptığımızı söyleyemem."

"Bu bir süpermarkete gidip hakem aramak gibi bir şey değil. Sağlam, adil ve sabırlı insanlara ihtiyacınız var. Mesela, çoklu görev yapma kabiliyetleri olan ralli ko-pilotlarını getirmeyi ve onları eğitmeyi düşünüyorum."

"Bir işe alım sürecine ihtiyacımız var. FIA'daki insan eksikliklerinin belirlenmesi gerekiyor. İdeal olarak gelecek yılın başında en az üç yarış direktörü görmek istiyorum."

Şimdiye kadar şampiyonanın ilk beş yarışında Niels Wittich yarış direktörüydü ve Ben Sulayem'e göre, İspanya Grand Prix'sinde görevi Eduardo Freitas devralacak.