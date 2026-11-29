Formula 1 Katar GP

FIA Başkanı: “Katar mı daha tehlikeli yoksa Meksika ve Brezilya mı?”

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem’in Katar’daki sıralama turlarının ardından George Russell ve Lando Norris’e sorduğu soru, sosyal medya üzerinde taraftarların tepkisini çekti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 11:35

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Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Orta Doğu’da süren güvenlik endişelerine rağmen sezonu Katar ve Abu Dabi yarışlarıyla tamamlama kararı alan FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, cumartesi günkü sıralama seansının ardından pole pozisyonunu kazanan George Russell ve üçüncü sırayı kazanan Lando Norris’i tebrik etti.

Tebriklerinin ardındansa ikiliye bölgedeki güvenlik tartışmalarına gönderme yapan şu soruyu yöneltti: "Hangisi daha tehlikeli bana söyleyin, burada olmak mı yoksa Meksika ya da Brezilya'da olmak mı?"

Beklenmedik bu soru karşısında şaşkınlık yaşayan Russell ve Norris ise herhangi bir yorum yapmadan gülümseyerek durumu geçiştirdi.

ABD ve İsrail’in İran ile yaşadığı gerilimin yanı sıra, Suudi Arabistan ile Yemen’deki çatışmalar da Formula 1’in 2026 takvimini doğrudan etkilemişti. Güvenlik gerekçeleriyle Nisan ayındaki Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları iptal edilse de şampiyona yönetimi sezonu Orta Doğu’da noktalama planından vazgeçmedi.

Bu hafta sonu Katar’da yarışan Formula 1, 4-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Abu Dabi Grand Prix’siyle 2026 sezonunu kapatacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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