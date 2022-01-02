FIA Başkanı: "Hamilton'ın F1'de kalacağından şüphem yok"

Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinde şampiyonluğu kaybetmesine neden olan gelişmelerin ardından sessiz kalmayı tercih ediyor.

FIA Ödül Töreni'ne katılmayan Hamilton'ın emekli olacağı iddiaları var.

Motorsport.com İtalya bunun gerçekleşmeyeceğini öğrense de, İngiliz basını iddiaları körüklemeye devam ediyor ve hatta yeri için Pierre Gasly'nin düşünüldüğü bile yazıldı.

Fakat FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem böyle bir şey olmayacağından emin.

Sözlerine Abu Dhabi'de yaşananlar hakkında konuşarak başlayan Sulayem, "Sadece iki hafta önce göreve geldim ve tüm gerçeklere inceliyorum."

"Açıkçası dinamik bir sporumuz var ve kuralların da dinamik olması gerekiyor. Kurallar, olaylara bağlı olarak veya olay yaşanmadan bile geliştirilmeliler."

"Motor sporlarının gelişimi çok hızlı gerçekleşiyor ve buna uyum sağlamak gerekiyor. Fakat reaktif olmaktan ziyade, proaktif olmalısınız."

"İlerleyebilmek adına, kimsenin baskısı olmada kararlar alınacak. Fakat bu, kuralları analiz etmeyeceğimiz ve gerekli iyileştirmeleri yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Kurallar tanrılar tarafından değil, insanlar tarafından yazıldı. Bu yüzden de insanlar tarafından geliştirilmeleri gerekiyor."

Hamilton'ın F1'den ayrılmasından korkup korkmadığı ve onunla iletişime geçip geçmediği sorusuna Sulayem, "Evet, ona bir mesaj attım. Henüz olanlar hakkında konuşmaya %100 hazır olmadığı düşünüyorum ve bunu da çok iyi anlıyorum."

"Fakat aynı zamanda tüm pilotlar tarafından kabul edilmesi gereken kurallar da var."

"Tüm veriler elimde olmadan yargılayamam ve gündemimdeki ilk şey Abu Dhabi'de yaşananları iyice analiz etmek."

"Sonunda hepimiz birer insanız, baskı ve stres çok fazlaydı. Bu yüzden her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum."

"Geçmişe değil, geleceğe bakmalısın." dedi.

Sonrasında tekrar Hamilton'ın emekli olacağını mı düşündüğü sorulduğunda Sulayem, "Hayır, öyle olacağını düşünmüyorum. Bunlar sadece söylenti. O bırakacağını açıkladı mı? Kesinlikle hayır. Eğer bir pilotsanız, kendi söyledikleriniz önemlidir, başkalarının sizin hakkında söyledikleri değil."

"Yani böyle bir şey olmayacağına inanıyorum. Lewis sporun ve F1'in önemli bir parçası, pek çok başarı yakaladı."

"Gelecek sezon heyecan verici bir Formula 1'e sahip olacağımıza eminim." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes, on the grid Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images