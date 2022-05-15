FIA Başkanı: "Hamilton kurallara uymalı"

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Formula 1'de Michael Masi'nin görevden alınmasının ardından artık görevde Niels Wittich ve Eduardo Freitas var. İkilinin ilk yarışlarda odaklandığı ana konulardan birisi, takı yasağıydı.

Kuralara göre pilotların, olası bir kazada yaralanmanın boyutunu artırmaması için araç kullanırken takı takması yasak. Aslında bu kural geçmişte de vardı fakat yeni yarış direktörleri göreve geldikten sonra bu kuralı net şekilde uygulama kararı aldılar.

Lewis Hamilton, gridde takı ve piercinge sahip olan pilotların başında geliyor ve ilk yarışlarda kendisine bu kurala uyması için muafiyet verildi. Ancak İngiliz pilot kendisine bir istisna tanındığını ve bu takıları çıkarma niyetinde olmadığını söyledi.

Fakat FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Mercedes pilotunun yarış direktörlerinin direktiflerine uymaması ve takı takmaya devam etmesi halinde ceza alacağını söyledi.

The Daily Mail'e verdiği bir röportajda Muhammed bin Sulayem, “İnsanları, sırf dostunuz oldukları için serbest bırakamaz ya da cezasını hafifletemezsiniz. Kurallar herkes için aynı olmalı ve öyle de olacak.

"Yani seçim onun. İhlal için para cezası veriliyor. Bu birisinin hız sınırını aşması gibi, onların bunu yapmasını engelleyemezsiniz fakat onlara para cezası verebilirsiniz, hatta kazalarda bile bunu yapabilirsiniz."

"Sizi temin ederim takıları çok seviyorum. Fakat bir yarış aracının direksiyonuna geçtiğinizde başka bir seçeneğiniz yok. Bu kuralın daha önce uygulanmadığını söylüyorlar fakat nedenini [bana] sormayın. Bu sorular eski FIA yönetimine sorulmalı."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, is interviewed Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images