FIA Başkanı, Hamilton ile iletişime geçmeye çalışmış

FIA, Abu Dhabi GP'de yaşananlara dair büyük bir soruşturma başlattı ve bu kapsamda analizler, pazartesi günü itibariyle başlamış durumda.

FIA sözcüsü, bu soruşturmanın şeffaf şekilde yürütüleceğini belirtmişti ve Sky Sports yorumcusu Craig Slater'e göre, yeni FIA başkan Mohammed Ben Sulayem de süreçte önemli bir rol üstleniyor.

Sky Sports yayınında konuşan Slater, "Ben Sulayem bu konuda acilen bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyor."

"Kişisel olarak olaya çok dahil olmuş durumda."

"Halihazırda Hamilton'a zaten mesaj attı. Bu konuyu mümkün olduğunca çabuk geride bırakmayı istiyor." açıklamasını yaptı.

Daha önce belirtildiği üzere FIA, bu konuyu Şubat ayı başında tamamen çözmeyi ve soruşturmayı tamamlamayı hedefliyor.

Sulayem, geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçte, "Ona bir mesaj gönderdim. Cevap vermeye %100 hazır olduğunu düşünmüyorum ve bunun için onu anlayabilirim." demişti.

Soruşturmadan çıkacak karar, Mercedes ve özellikle Lewis Hamilton için büyük önem taşıyor gibi görünüyor.

Slater, "Mercedes ve Hamilton, FIA'nın ne yapacağını görmek için bekliyor ve eğer yeterince önemli bir karar alınırsa, o zaman devam edecekler."

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, the rest of the field

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images