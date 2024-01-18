FIA, Afrika'da Formula 1 yarışı yapılmasını destekliyor
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, motor sporlarının Afrika'ya "daha fazla ilgi" göstermesi gerektiğini kabul ediyor.
F1, Afrika'da en son 1993 yılında Johannesburg'daki Kyalami Grand Prix'sinde yer almış ve ertesi sene buradan çekilmişti.
Hem Lewis Hamilton hem de Max Verstappen'in gelecekteki olası bir F1 yarışına destek vermesine rağmen Afrika, mevcut 24 yarışlık takvimde herhangi bir yarışa ev sahipliği yapmaya uygun olmayan tek kıta olmaya devam ediyor.
Kyalami'de yarışın yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmeler masaya yatırıldı, fakat çok fazla siyasi engel olması sebebiyle konu rafa kaldırıldı. Böylece Belçika Grand Prix'sinin sonraki sezonlar için takvimde kalması sağlanmış oldu.
FIA Başkanı, tarihi ve getirebileceği potansiyel değeri göz önüne alındığında, kıtaya daha fazla odaklanılması gerektiğini kabul etti.
Ben Sulayem, RacingNews365 de dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte, "Afrika'da çok iyi bağlantılarımız var, Afrika'ya daha fazla odaklanılmalı."
"Afrika'da iyi bir başkan yardımcımız var, oradaki kulüpleri güçlendiriyoruz. Güney Afrika'da motor sporlarının çok fazla geçmişi var. Geçen yıldan bu yana Formula 1'in Kyalami'ye geri dönmesiyle ilgili pek çok görüşme yapıldı."
"Bu Afrika için büyük bir şey olur. Aynı zamanda Afrika'nın da dahil olacağı bir elektrik şampiyonasını da düşünüyoruz. Bu da iyi olur." dedi.
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