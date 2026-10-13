Formula 1

FIA Başkanı doğruladı: V8 motorları 2030'da dönüyor!

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1'in 2030 sezonunda V8 motorlara geri döneceğini açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 13 Eki 2026 13:30

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Mohammed Ben Sulayem

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Salı günü yapılan açıklamayla Formula 1'in, 1993'ten bu yana ilk kez Afrika'da yarış düzenleyeceği duyuruldu.

Ruanda'da inşa edilecek yeni bir pistte gerçekleştirilecek yarış, Afrika Grand Prix'si adıyla takvime katılacak. Yarışın, 10 yıllık anlaşma kapsamında 2030'ların başında düzenlenmeye başlaması planlanıyor.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de, Devlet Başkanı Paul Kagame ve Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali ile birlikte yarışın duyurusu için düzenlenen etkinlikte konuşan Mohammed Ben Sulayem, Formula 1'in V8 motorlara dönmesi yönündeki girişiminin 2030'da hayata geçirileceğini açıkladı.

Formula 1'in 2014'te kullanılmaya başlanan turbo hibrit motorları bırakarak V8 motorlara dönmesi uzun süredir gündemdeydi. Ancak bu değişikliğin hangi sezonda gerçekleşeceği henüz kesinleşmemişti.

2030 ve 2031 sezonları, V8 motorların geri dönüşü için olası tarihler olarak değerlendirilirken, tartışmaların odağında 2026'da yürürlüğe giren yeni güç ünitesi kurallarının ortaya çıkardığı sorunlar yer aldı. Yeni düzenlemelerde içten yanmalı motor ile güçlendirilmiş batarya sisteminin toplam güç üretimindeki payı %50-50 olarak belirlendi.

FIA Logo

Fotoğraf: Alessio Morgese

Ben Sulayem, 2030'da V8 motorların geri döneceğini ve takvime katıldığında Ruanda'nın da bu motorları kullanacağını doğruladı.

FIA Başkanı, Kagame ve Domenicali'nin de katıldığı panelde şu ifadeleri kullandı: "2030'un güzel tarafı, yeni V8 motorun tanıtımının yapılacak olması. Dolayısıyla Ruanda, tarihindeki ilk yarışta bu motora sahip olacak."

"Bu motoru geliştirirken hedeflerimizin neler olduğunu düşündüğümüzde, ilk istediğimiz şey hafif araçlar. Araçlar yaklaşık 80 kilogram daha hafif olacak. Gerçi belki de bunu şu anda basına söylememem gerekiyordu!"

"İkinci hedef ise bu işin sürdürülebilirliğini sağlamak. Araştırma-geliştirme ve motor maliyetleri en az %50 azalacak."

"Üçüncü konu ise taraftarlar. Burada mesele gürültü değil, motorun sesi. Bunun için de 2031'e kadar beklememiz gerekmiyor; her şey FIA'ya bağlı."

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- Motorsport.com Ekibi

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