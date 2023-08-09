Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü"

Her ne kadar 2026 güç ünitesi yönetmeliklerini önemli ölçüde değiştirmeye yönelik acil bir plan olmasa da, yönetim organı yeterli gerekçe gösterilmesi halinde formülde değişiklik yapmaya açık olduğunu belirtti.

Kısa bir süre önce Horner, yanmalı bileşenlerden sağlanan güce karşılık elektrikli bileşenlerden sağlanan gücün artması sonucunda F1 araçlarının 'Frankenstein' araçlara dönüşmesi konusunda uyarıda bulunmuş ve bu durumun pilotların elektrik desteğini korumak amacıyla uzun düzlüklerin sonuna doğru vites küçültmek zorunda kalmalarına yol açabileceğini belirtmişti.

Horner, "Bence en büyük sorunlardan biri ve 2026 için en büyük etkilerden biri, ağırlık."

"Araçlar, gerekli olacak soğutma ve benzeri nedenlerle şimdiden spor otomobil tipi ağırlığa yaklaşırken, 30 kilogramlık bir salınımla karşı karşıyayız."

"Bence 2026 ile ilgili çok olumlu şeyler var, örneğin sürdürülebilir yakıt ve benzerleri son derece olumlu. Ancak belki de çok geç olmadan dikkat etmemiz gereken nokta, yanma gücü ile elektrik gücü arasındaki orana bakmak. Ayrıca şasinin hareketli aero ve sürükleme düzeyini düşürmek için telafiye gereksinim duyacağı, sürtünmenin yarışı etkileyeceği, hava koridoru etkisinin olmayacağı, DRS'nin olmayacağı bir seviyeye indirmesini gerektirecek teknik bir 'Frankenstein araç' yaratmadığımızdan emin olmalıyız."

"Ve bu motorların özellikleri... içten yanmalı motor bir bataryayı şarj etmek için bir jeneratör haline gelmiyor."

"Bu durum, yanma ve elektrik gücü arasındaki oranın ayarlanmasıyla kolayca çözülebilir. Hâlâ iki buçuk yılımız var ve bence hafif bir düzeltme yapılırsa, bu potansiyel olarak şasi için daha iyi bir platform yaratacaktır çünkü aksi takdirde henüz tanımlanmamış ve taahhüt edilmemiş şasi yönetmelikleriyle uğraşmak zorunda kalacağız. Bu yüzden bence olaya hem teknik açıdan hem de en önemli şey açısından bütünsel olarak bakmalısınız: Formula 1 nedir?"

"F1'in tekerlek tekerleğe bir yarış olması gerekiyor. Bataryayı yenilemek için düzlüklerde vites düşüren pilotlarla bu mücadeleyi kaybetmeyi göze alamayız. Bu yüzden FIA'nın bu konuyu çok ciddiye aldığını ve simülasyonlar daha da geliştikçe bu konuyu çok yakından incelediklerini biliyorum." demişti.

Bu yıl 3 Mart'tan bu yana, 2026 için onaylanan Sportif Motor Düzenlemeleri FIA tarafından yayınlanırken, 2026 için Teknik Motor Düzenlemeleri 20 Haziran'da yayınlandı.

Yönetmelikler imzalanmış olsa da Ben Sulayem, uzlaşmaya varılması koşuluyla ince ayarlar için yer olduğunu söyledi.

Motorsport-Total.com'a verdiği demeçte Ben Sulayem, "Bu konuyu 18 ay boyunca tartıştık ama sonunda herkes onayladı."

Takımlar arasında bazı anlaşmazlıklar olduğunu da şu şekilde anlattı: "Onların pozisyonunu anlıyorum ancak onlar da FIA'nın pozisyonunu anlamak zorundalar. Motor sporlarını sürdürülebilir kılmak istiyoruz ve bunu tek yolu güç ünitesi üreticileri ve takımlardan daha fazla OEM [orijinal ekipman üreticisi] ile mümkündür."

"Yeni OEM'lerin gelmesinin nedeni yeni düzenlemeler; örneğin Audi." dedi.

Horner, şasi kurallarının önerilen aktif aerodinamiklere ve hareketli, karmaşık difüzörlere ve kanatlara olan bağımlılığı azaltacak şekilde düzenlenmesini önerirken, Ben Sulayem değişim için hemen adım atmaları gerektiğini düşünmüyor.

Ben Sulayem, "Günün sonunda bu onun görüşü. Christian'ın söylediklerine saygı duyuyorum. Ancak benim için daha önemli olan şu: Takımların çoğunluğu için iyi olan nedir? Bir bütün olarak spor için iyi olan nedir?"

"Onunla Macaristan'da konuştum çünkü ben her zaman takımların görüşlerini dinlerim. Yüzde dağılımını pek önemsiyor gibi görünmüyordu. İster 60:40, ister 45:55 ya da 52:48 olsun. Günün sonunda önemli olan bunu neden yaptığımız, yani emisyonları %80 oranında azaltmak istediğimiz."

"Belki biraz fazla iyimseriz. Ancak %80'lik bir yeniden tasarım hedefliyoruz ve bu da daha hafif araçlardan, içten yanmalı motordan, bataryadan, aerodinamikten ve daha az yakıttan kaynaklanmalı. Her şey birlikte bir fark yaratır. Bir alanda gevşek davranırsak hedefe ulaşamayız." dedi.

Ben Sulayem, daha hafif araçların talep edilmesine de katılıyor.

"Ben de rallilerde araç kullandım. Bana her şeyi verin, ama lütfen ağır araç olmasın! Bu beni her zaman rahatsız etmiştir."

"Daha hafif araçlar daha iyidir ve neden bahsettiğimi biliyorum. Araç daha ağırsa süspansiyon etkilenir, frenler daha kötü çalışır, lastikler daha hızlı aşınır. Ve bir kazada, daha fazla ağırlık daha tehlikelidir."