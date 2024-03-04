FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında!

Red Bull'da Christian Horner'ın yaptıkları ve ardından Max Verstappen'in Mercedes'e geçebileceğiyle alakalı oldukça yoğun olan Formula 1 gündemi, yeni bir haberle çalkalanıyor.

FIA'ya yapılan bir ihbara göre Ben Sulayem, 2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Aston Martin pilotu Fernando Alonso'ya verilen cezayı bozmak için müdahalede bulunmuş.

Alonso, 2023 Suudi Arabistan GP'yi üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinin 100. F1 podyumunu almıştı ancak podyum kutlamalarının tamamlanmasının ardından Alonso'ya, kendisine verilen 5 saniyelik zaman cezası doğru bir şekilde çekilmediği için 10 sn zaman cezası daha verilmişti.

Alonso, yarışın başlangıcında griddeki cebinde kurallara uygun durmadığı gerekçesiyle 5 sn zaman cezası almıştı. Alonso bu cezayı yarıştaki ilk ve tek pit stopunda çekti. Yarış içerisinde herhangi bir uyarı yapılmasa da yarışın sonuna doğru Mercedes ekibi telsizden George Russell'a Alonso ile farkı 5 sn altında tutması gerektiği çünkü Alonso'ya ceza verilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Resmi olarak böyle bir bilgi ekrana gelmemişti ve yarış ekstra bir ceza verilmeden tamamlandı. Ancak çok geçmeden Alonso'ya 10 sn zaman cezası verildi ve bunun üzerine Russell üçüncülük kupasını Alonso'dan devraldı.

Ancak ilerleyen saatlerde Aston Martin yetkilileri, FIA ile görüşmeleri sürdürdü ve günün sonunda Alonso'ya verilen ekstra ceza ortadan kaldırıldı.

Alonso'ya verilen cezanın iptal edildiğinin açıklandığı resmi belgede; Aston Martin'in talebi üzerine olayın yeniden incelendiği, yeni kanıtların ve sözlü ifadelerin yeniden değerlendirildiği ve mekanikerin araçla temas etmesinin, daha önceden söylendiği gibi "çalışma" kabul edilip edilmeyeceği konusunda net bir anlaşmanın olmadığı, bu yüzden ceza kararının geri alındığı belirtildi.

Bugün ortaya çıkan haberlere göre ihbarcının öne sürdüğü iddia, Ben Sulayem'in, 2023 Suudi Arabistan GP'den sonra resmi olarak Suudi Arabistan'da bulunan FIA'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi spordan sorumlu başkan yardımcısını aradığı ve Alonso'nun cezasının hafifletilmesi gerektiğini düşündüğünü açıkça ifade ettiği yönünde. İhbarcı bu konuyu FIA'nın etik komitesine iletti.

Ben Sulayem ya da FIA, henüz bu iddiayla alakalı bir açıklama yapmadı.