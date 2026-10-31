Formula 1 Meksika GP

FIA Başkanı Ben Sulayem: “Gasly tam 13 bin kez ölüm tehdidi aldı!”

İspanya GP’sinde Colapinto’yu engellediği iddiasıyla Gasly’nin tam 13 bin ölüm tehdidi aldığını açıklayan Mohammed Ben Sulayem, sporun geleceği için eylem çağrısında bulundu.

Neşe Akkoyun

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 06:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Eylül ayı başındaki İspanya Grand Prix’sinde Pierre Gasly’nin Alpine’deki takım arkadaşı Franco Colapinto’yu engellediği iddiası, sporda eşi benzeri görülmemiş bir dijital nefret dalgasını tetikledi. Colapinto’nun radikal taraftar grubunun hedefi haline gelen Fransız pilota, kız arkadaşına ve ailesine binlerce ölüm tehdidi yapıldığı ortaya çıktı. Yalnızca pilotlar değil, organizasyonda gönüllü olarak görev yapan hakemler de bu linç kültürünün mağduru oldu.

Ayrıca okuyun:

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, The Drive muhabiri Jerry Perez ile yaptığı söyleşide Austin hafta sonuna damga vuran bu kriz karşısında yapay zekâ destekli tespit sistemleri ve sert yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi. 

Siber zorbalığın sporu yok etme riski taşıdığını belirten Ben Sulayem, durumu ve alınacak radikal önlemleri şu sözlerle dile getirdi: "Pierre Gasly tam 13 bin kez ölüm tehdidi aldı, dile kolay 13 bin!” 

“Eğer bu nefretle tek başımıza mücadele etmeye çalışırsak başarısız oluruz, bunu yalnız yapamayız. Sporun tüm taraftarları buna karşı çıkmalı.” 

Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı

Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bir pilot viraja girmeye çalıştı diye babasının evinde saklanıp internetten insanlara saldıran kişiliklerden bahsediyoruz. Öyle bir boyuta ulaştı ki, kadın bir hakemimiz ölüm tehditleri aldığı için 'Bu riske değmez' diyerek görevini bıraktı. Bu insanlar maaşlı çalışan bile değil, sadece spora karşılıksız hizmet eden gönüllüler!”

“Çevrim içi istismar yüzünden bu sporu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Yapay zekâ teknolojilerini kullanarak bu kişileri deşifre etmek zorundayız.” 

“İstismarı gerçekleştiren kişi bir seyirciyse onu yarışlardan ve tüm platformlarımızdan men edeceğiz. Eğer medyadansa akreditasyonunu iptal edeceğiz çünkü bu yetkiye sahibiz.”

“İnternetin arkasına saklananlarıysa yapay zekâ algoritmalarımız bulup çıkaracak. Tek bir kişiyi bile deşifre etsek, emin olun diğer hepsi korkacaktır."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber FIA açıkladı: Verstappen ve Lawson Meksika GP’de grid cezası aldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun



FIA açıkladı: Verstappen ve Lawson Meksika GP’de grid cezası aldı!

Formula 1

Formula 1

Meksika GP

16 dk

FIA açıkladı: Verstappen ve Lawson Meksika GP’de grid cezası aldı!



Hadjar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarla gerginlik yaşadı

Formula 1

Formula 1

Meksika GP

40 dk

Hadjar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarla gerginlik yaşadı



2026 MotoGP Malezya GP sıralama: Son turlarda Alex Marquez pole’de, Marc Marquez 2., Acosta 3. sırada

MotoGP

MotoGP

Malezya GP

3 s

2026 MotoGP Malezya GP sıralama: Son turlarda Alex Marquez pole’de, Marc Marquez 2., Acosta 3. sırada

Son Haberler



FIA Başkanı Ben Sulayem: “Gasly tam 13 bin kez ölüm tehdidi aldı!”

Formula 1

F1 Formula 1

Meksika GP

FIA Başkanı Ben Sulayem: “Gasly tam 13 bin kez ölüm tehdidi aldı!”



Canlı dereceler: MotoGP Malezya GP sprint

MotoGP

MGP MotoGP

Malezya GP

8 dk

Canlı dereceler: MotoGP Malezya GP sprint



FIA açıkladı: Verstappen ve Lawson Meksika GP’de grid cezası aldı!

Formula 1

F1 Formula 1

Meksika GP

16 dk

FIA açıkladı: Verstappen ve Lawson Meksika GP’de grid cezası aldı!



Hadjar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarla gerginlik yaşadı

Formula 1

F1 Formula 1

Meksika GP

40 dk

Hadjar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarla gerginlik yaşadı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 17 Mar 2018

Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 13 Şub 2018

Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 11 Şub 2018

Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 6 Şub 2018

Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol