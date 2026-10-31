Formula 1 Meksika GP
FIA Başkanı Ben Sulayem: “Gasly tam 13 bin kez ölüm tehdidi aldı!”
İspanya GP’sinde Colapinto’yu engellediği iddiasıyla Gasly’nin tam 13 bin ölüm tehdidi aldığını açıklayan Mohammed Ben Sulayem, sporun geleceği için eylem çağrısında bulundu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 06:40
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Pierre Gasly, Alpine
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
Eylül ayı başındaki İspanya Grand Prix’sinde Pierre Gasly’nin Alpine’deki takım arkadaşı Franco Colapinto’yu engellediği iddiası, sporda eşi benzeri görülmemiş bir dijital nefret dalgasını tetikledi. Colapinto’nun radikal taraftar grubunun hedefi haline gelen Fransız pilota, kız arkadaşına ve ailesine binlerce ölüm tehdidi yapıldığı ortaya çıktı. Yalnızca pilotlar değil, organizasyonda gönüllü olarak görev yapan hakemler de bu linç kültürünün mağduru oldu.
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FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, The Drive muhabiri Jerry Perez ile yaptığı söyleşide Austin hafta sonuna damga vuran bu kriz karşısında yapay zekâ destekli tespit sistemleri ve sert yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Siber zorbalığın sporu yok etme riski taşıdığını belirten Ben Sulayem, durumu ve alınacak radikal önlemleri şu sözlerle dile getirdi: "Pierre Gasly tam 13 bin kez ölüm tehdidi aldı, dile kolay 13 bin!”
“Eğer bu nefretle tek başımıza mücadele etmeye çalışırsak başarısız oluruz, bunu yalnız yapamayız. Sporun tüm taraftarları buna karşı çıkmalı.”
Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Bir pilot viraja girmeye çalıştı diye babasının evinde saklanıp internetten insanlara saldıran kişiliklerden bahsediyoruz. Öyle bir boyuta ulaştı ki, kadın bir hakemimiz ölüm tehditleri aldığı için 'Bu riske değmez' diyerek görevini bıraktı. Bu insanlar maaşlı çalışan bile değil, sadece spora karşılıksız hizmet eden gönüllüler!”
“Çevrim içi istismar yüzünden bu sporu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Yapay zekâ teknolojilerini kullanarak bu kişileri deşifre etmek zorundayız.”
“İstismarı gerçekleştiren kişi bir seyirciyse onu yarışlardan ve tüm platformlarımızdan men edeceğiz. Eğer medyadansa akreditasyonunu iptal edeceğiz çünkü bu yetkiye sahibiz.”
“İnternetin arkasına saklananlarıysa yapay zekâ algoritmalarımız bulup çıkaracak. Tek bir kişiyi bile deşifre etsek, emin olun diğer hepsi korkacaktır."
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- Motorsport.com Ekibi
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