FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

Barselona, geçtiğimiz hafta sonu Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve takımlar birbirlerine yakın olduğu için zaman zaman heyecanlı geçse de, çok az sayıda geçiş oldu ve nispeten sıkıcı bir yarıştı.

Pilotlar uzun süredir pistteki son şikanın kaldırılmasını istiyorlar ancak F1 ve FIA şimdiye kadar bu konuda herhangi bir adım atmadı.

Williams pilotu George Russell, geçtiğimiz haftalarda ‘’Eğer pistin son iki virajının düzenini, 15 yıl önceki hale getirirsek, araçların birbirini daha yakından takip edebileceğini, düzlüğe daha hızlı gelinebileceğini ve hava koridoru etkisinin birinci virajda daha büyük olacağını düşünüyoruz.’’ demişti.

Ancak böyle kararlar kısa bir sürede alınamadığı için bu yılki yarışta bu bölümde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ayrıca bu yılki yarışta 10. virajdaki değişikliğin çok büyük bir etki etmediği de görüldü.

Şimdi son sektörün 2007'den önceki haline getirilmesi yönünde yapılan bazı yorumlar var ve F1 yarış direktörü Michael Masi bu konuda görüşeceklerini belirtti.

Pazar günkü yarıştan sonra konuşan Masi şunları söyledi: ”Aslında bunu belli bir süredir inceliyoruz."

"Bu tarz değişikliklerin bir gecede yapılamayacağını ve hem doğrudan hem de dolaylı yoldan tüm olası sonuçlarını dikkate almak gerekiyor."

“Önceliğimiz ekipler, sürücüler ve Formula 1 ile çalışılarak mümkün olan en güvenli çözümün bulunması. İkincil hedefimiz ise yarışı mümkün olduğunca ilginç kılacak bir yol bulmak."

Yarışın daha sakin geçmesinden ötürü mutlu olup olmadığı sorusuna Masi, "Bence her yarışın, olaylar bakımından kendine has bir zenginliği var. Katılıyorum, bu yarış sırasında kazalar biraz daha azdı, ancak bu, pistte olanları daha az baskıyla takip ettiğimiz anlamına gelmiyor."

"Bu dışarıdan görünmese bile hiçbir zaman rahatlayamazsınız." cevabını verdi.