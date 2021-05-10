Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu Sonraki / Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”
Formula 1 / İspanya GP Haberler

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'in yarış direktörü Michael Masi, yapılacak görüşmelerin ardından Barselona pistinin son şikanını kaldırabileceklerini söyledi.

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

Barselona, geçtiğimiz hafta sonu Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve takımlar birbirlerine yakın olduğu için zaman zaman heyecanlı geçse de, çok az sayıda geçiş oldu ve nispeten sıkıcı bir yarıştı.

Pilotlar uzun süredir pistteki son şikanın kaldırılmasını istiyorlar ancak F1 ve FIA şimdiye kadar bu konuda herhangi bir adım atmadı.

Williams pilotu George Russell, geçtiğimiz haftalarda ‘’Eğer pistin son iki virajının düzenini, 15 yıl önceki hale getirirsek, araçların birbirini daha yakından takip edebileceğini, düzlüğe daha hızlı gelinebileceğini ve hava koridoru etkisinin birinci virajda daha büyük olacağını düşünüyoruz.’’ demişti.

Ancak böyle kararlar kısa bir sürede alınamadığı için bu yılki yarışta bu bölümde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ayrıca bu yılki yarışta 10. virajdaki değişikliğin çok büyük bir etki etmediği de görüldü.

Şimdi son sektörün 2007'den önceki haline getirilmesi yönünde yapılan bazı yorumlar var ve F1 yarış direktörü Michael Masi bu konuda görüşeceklerini belirtti.

Pazar günkü yarıştan sonra konuşan Masi şunları söyledi: ”Aslında bunu belli bir süredir inceliyoruz."

"Bu tarz değişikliklerin bir gecede yapılamayacağını ve hem doğrudan hem de dolaylı yoldan tüm olası sonuçlarını dikkate almak gerekiyor."

“Önceliğimiz ekipler, sürücüler ve Formula 1 ile çalışılarak mümkün olan en güvenli çözümün bulunması. İkincil hedefimiz ise yarışı mümkün olduğunca ilginç kılacak bir yol bulmak."

Yarışın daha sakin geçmesinden ötürü mutlu olup olmadığı sorusuna Masi, "Bence her yarışın, olaylar bakımından kendine has bir zenginliği var. Katılıyorum, bu yarış sırasında kazalar biraz daha azdı, ancak bu, pistte olanları daha az baskıyla takip ettiğimiz anlamına gelmiyor."

"Bu dışarıdan görünmese bile hiçbir zaman rahatlayamazsınız." cevabını verdi.

 

paylaşım
yorumlar
Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Önceki haber

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Sonraki haber

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

1s
2
Formula 1

Leclerc, Bottas'a yaptığı atağı açıkladı

6s
3
Formula 1

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

40 dk
4
Formula 1

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?

6s
5
Formula 1

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"

2s
Son Haberler
Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”
F1

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”

10dk
FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir
F1

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

40dk
Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu
F1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

1s
Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"
F1

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"

2s
Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"
F1

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"

2s
Son Videolar
İpanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İpanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"
Formula 1

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"

Albon, Pirelli lastik testi kapsamında Red Bull F1 aracına dönüyor İspanya GP
Formula 1

Albon, Pirelli lastik testi kapsamında Red Bull F1 aracına dönüyor

Ocon: "Saf yarış temposunda McLaren ve Ferrari hâlâ Alpine'in önünde" Monako GP
Formula 1

Ocon: "Saf yarış temposunda McLaren ve Ferrari hâlâ Alpine'in önünde"

Çok Okunanlar Bugün

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu
Formula 1 Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Leclerc, Bottas'a yaptığı atağı açıkladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Bottas'a yaptığı atağı açıkladı

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir
Formula 1 Formula 1

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?
Formula 1 Formula 1

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"
Formula 1 Formula 1

Button: "Hamilton, Verstappen'den daha komple bir pilot"

Sainz: "Ferrari, İspanya'daki virajlarda en hızlı üçüncü takımdı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Ferrari, İspanya'daki virajlarda en hızlı üçüncü takımdı"

Hamilton, yeni kontratını yaz arasına kadar imzalamak istiyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, yeni kontratını yaz arasına kadar imzalamak istiyor

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor
Formula 1 Formula 1

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor

Son Haberler

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir
Formula 1 Formula 1

FIA, Barselona'daki son şikanı kaldırabilir

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu
Formula 1 Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"
Formula 1 Formula 1

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.