FIA, Barselona pist limitleri konusunda pilotları uyardı

Formula 1 sürücüleri, İspanya GP antrenmanlarına başlamadan önce pist sınırlarıyla alakalı revize edilmiş bir kılavuz aldılar.

Circuit de Barcelona Catalunya pisti, Bahreyn ve Portekiz'den daha eski bir pist olduğu için, pist sınırları büyük ölçüde çakıl veya çimle çevrili durumda. Ancak pistin bazı bölümlerinde hâlâ kaçış alanları var ve bu da yarış kontrolün bazı kurallar koymasına neden oluyor.

FIA, İspanya GP öncesinde pilotları 1. ve 2. virajlar konusunda uyardı. Sürücüler, bu iki virajda dört tekerlekle birden sınırı aşarlarsa, tur zamanları geçersiz sayılacak.

Sürücüler eğer 2. virajı dönemezse ve sarı kerblere dokunursa, aralarından veya sosis kerblerin solundan geçerse, pistin dışında bulunan özel hattı izleyip, bu hattın götürdüğü yerden piste dönmek zorunda kalacaklar.

Bu hat, ikinci virajın iç kısmından üçüncü viraja yönlendiriyor.

Genel görünüm Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Antrenman veya sıralama turlarında pistten çıkılması halinde dereceler otomatik olarak silinecek.

Sekizinci virajdaki kerbler, yedinci virajın çıkışına doğru uzatılmış durumda.

Ayrıca 13. 14. ve 15. virajlar da yine kontrol edilecek. Sürücü, bu üç virajın herhangi birinde ihlalde bulunursa FIA hem mevcut turu hem de sonraki turu iptal edecek. Çünkü bu virajlar pistin sonunda yer alıyor ve haksız bir avantaj sağlayabilir.

Eğer bir sürücü, rakibi tarafından pist dışına itilirse, bu kısıtlamalara dahil olmayacak ve istisna sayılacak.

Bu yıl pistte yine iki DRS bölgesi olacak. ilk DRS algılama noktası 9. virajdan 86 metre önce, DRS aktivasyon noktası ise 9. virajdan 40 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası güvenlik aracı çizgisinde, aktivasyon noktası ise 16. virajdan 57 metre sonra olacak.