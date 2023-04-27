FIA, Bakü'deki ikinci DRS bölgesini 100 metre kısalttı

Geçen yıl Bakü'de bir kez daha iki DRS bölgesi yer almış, ikinci bölgenin başlangıcı olarak 20. virajın 347 metre sonrası, yani ultra uzun ana düzlüğün başlangıcı seçilmişti.

Ancak kısa süre önce yayınlanan notlar, bu bölgenin kısaltıldığını ve artık DRS'nin 100 metre daha ileride, 447. metrede açılabileceğini gösteriyor.

Bu bölgedeki DRS tespit noktası yine 20. virajda yer alacak, bunun yanı sıra 2. virajdan sonraki ilk DRS noktasında da değişiklik yok.

Yeni kurallar çerçevesinde birçok pistte DRS noktalarını değiştiren FIA, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya'da da benzer ince ayarlar yaptı.

Cidde'de son virajda pilotların rakiplerine bilerek geçilmeye çalışmaları nedeniyle son aktivasyon noktasının yerini değiştiren federasyon, Melbourne'da ise DRS bölgesi sayısını dörde yükseltti.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçen yılki Azerbaycan GP'sinin ardından, Bakü'nün uzun düzlüklerinin ve DRS bölgelerinin geçiş yapmayı aşırı kolaylaştırdığı söylenmişti.

Bakü'deki ikinci DRS bölgesinin kısaltılması, Ross Brawn'ın sezon arasında yaptığı ve bu konuda daha dengeli olmaları gerektiğini belirten yorumlarla da uyumlu.

Motorsport.com'a konuşan Brawn, "Bildiğimiz tek şey taraftarların 'düzlüğe çık, DRS'yi aç, geçiş yap, gaza bas, arayı aç' tarzı şeylerden hoşlanmadığı."

"İdeal bir dünyada DRS sadece birini takip etmek için kullanılır, böylece gerçekten iyi bir geçiş yapabilirsiniz."

"Açıkçası Monza gibi pistlerde DRS'yi kısmaktan korkmamalıyız, çünkü her şey 'takip et, düğmeye bas, geçiş yap' şeklinde ilerliyor. Biraz ritüelistik, değil mi?"

"Bu yüzden DRS'nin çok güçlü olduğunu açıkça gördüğümüz pistlerde kısıtlamaya gitmekten çekinmemeliyiz." dedi.