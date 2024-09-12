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Formula 1 Azerbaycan GP

FIA, Bakü'deki DRS mesafesini artırdı

FIA, üst üste ikinci yarışta DRS mesafesini genişleterek geçişleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

FIA, Monza'nın ardından Bakü'de de geçiş yapmayı kolaylaştırmak için DRS mesafesini 100 metre genişletti.

Pilotlar son virajdan 347 metre sonra DRS'yi açabilecekler.

Geçen yıl bazı pistlerde DRS alanları kısaltılmıştı ve pilotlar geçişlerin zorlaştığını belirtmişti. FIA, bu durumu göz önünde bulundurarak Bakü ve diğer pistlerde DRS mesafesini tekrar artırdı.

Diğer taraftan Bakü pistinde bu yıl büyük değişiklikler yapılmadı ancak bazı bariyerler yeniden konumlandırıldı veya yenileri ile değiştirildi.

Ayrıca pit çıkışı, ikinci ve üçüncü virajlar ile yedinci ve sekizinci virajlar arasına ek asfalt döküldü.

Bu çözümlerle F1 takvimindeki en dar bölümlerden biri olarak bilinen yedinci ve sekizinci virajlardaki zorluğun azaltılması hedefleniyor.

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