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FIA, Bakü'de Ocon ile yaşananların ardından yeni kapalı park kurallarını açıkladı

FIA, Azerbaycan GP'nin son turunda pite giren Esteban Ocon'un karşılaştığı tehlikeli durumun bir daha oluşmaması için kapalı park kurallarında güncelleme yaptı.

Adam Cooper
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Esteban Ocon, Alpine A523

Fransız pilot yarışın neredeyse tamamını sert lastiklerle tamamlamasının ardından umduğu güvenlik aracı gelmeyince son turda pite gelmişti.

Yarış henüz bitmemesine rağmen Ocon pite geldiğinde, pit girişinde karşısında birçok insan olduğunu gördü. O bölümde kapalı park prosedürü devreye girdiği için, FIA yetkilileri Ocon'un henüz pite girmediğini fark etmemişlerdi ve böyle bir durum ortaya çıktı.

Yarışın ardından Bakü hakemleri, ilgili yetkililerle görüştüler ve her iki taraf, Miami ve sonrasında değişiklik yapılması konusunda hemfikir oldular.

Hakemler tarafından yapılan açıklamada, "İlgili prosedürleri ve protokolü FIA temsilcileriyle ayrıntılı olarak inceledik ve bir daha benzer durum oluşmaması için bu prosedürleri ve protokolleri ilgili paydaşlarla (FOM, takımlar ve FIA dahil) yeniden gözden geçirmek için acil adımlar atmalarını istedik."

"FIA temsilcileri olanlardan duydukları üzüntüyü dile getirdiler ve bir sonraki yarış için zamanında yapacaklarına dair bize güvence verdiler." sözlerine yer verildi.

Yeni prosedürlerin doğrudan takımlarla ilgili bazı unsurları, her yarışta yayınlanan yarış sonrası prosedür belgesinde açıklandı.

Lando Norris, McLaren MCL60, leaves the pits

Lando Norris, McLaren MCL60, leaves the pits

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yapılan açıklamada takımlara, hem mekanikerlerinin hem de VIP misafirlerinin, son turda tüm araçlar pit yolunu geçene kadar pit yolundan uzakta kalmaları gerektiği belirtildi.

FIA'nın notunda, "Son araç damalı bayrağı görene kadar, takım mekanikerlerinin yarış sonunda duracak araçlar için garajlarından soğutma fanları ile kapalı park alanına hareket etmelerine izin verilmeyecek."

"Son araç damalı bayrağı görene kadar başka herhangi bir personel veya VIP misafirinin pit yoluna girmesine izin verilmez."

"Herhangi bir ihlal, söz konusu takım(lar)ın sıradaki yarışlardaki geçişlerinin kaldırılmasına ve ihlalde bulunan takım(lar)ın hakemlere bildirilmesine neden olacaktır." sözlerine yer verildi.

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