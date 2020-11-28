FIA, Bahreyn dördüncü virajındaki pist limitini kaldırdı

Cuma günkü antrenmanlarda Sakhir Pisti'nin dördüncü virajında ilk defa pist limitlerine dikkat edildi, böylece sürücülerin tur zamanlarının silinme ihtimali ortaya çıktı.

İki antrenman seansı boyunca 33 kez tur zamanı silindi, en çok tur zamanı silinen isim beş tur ile Lewis Hamilton olurken, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Alex Albon ve Nicholas Latifi'nin dört kez turu silindi, Romain Grosjean ve Kimi Raikkonen ise üç kez tur silinme cezası ile karşı karşıya kaldı.

Sürücüler toplantısında Vettel bu konuyu tartışmaya açtı ve daha öncesinde dördüncü virajda bu kontrolün yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Hamilton ve diğer sürücüler GPDA direktörü Vettel'e destek verdiler ve bu virajın sürücülere geçiş şansı tanıması itibariyle, verilen cezanın yarışı etkileyebileceğini belirttiler. Aynı zamanda sürücüler, o virajda dışarı taşmakla beraber çok küçük bir zaman avantajı elde ettiklerini açıkladılar.

Masi bu konuyu incelemeyi kabul etti ve üçüncü antrenman seansı öncesinde yayınladığı yarış direktörü notlarının güncellenmiş hâlinde tur zamanlarının herhangi bir tehdit altında olmayacağını belirtti.

Bu not şu şekildeydi: "Dördüncü virajın çıkışında yer alan pist limitleri, tur zamanı atıldığı sırada göz önüne alınmayacak, bunun nedeni ise bu bölgede limitlerin yapay çim ve çakıl havuzu olarak tanımlanması."

Sürücüler her ne kadar dördüncü virajı potansiyel bir geçiş fırsatı olarak görseler de Masi, bu alanda sağlayan sürücülerin yerlerini geri vereceğini, bu durumun ise sportif kuralların 27.3 sayılı kanunu gereği yapılacağına karar verdi.

Kanun şunları söylüyor: "Araç pist dışına çıktığı anda sürücü piste geri dönebilir, ancak bu sadece güvenli olduğu bir zaman, kalıcı bir avantaj kazanılmadan yapılabilir."

"Yarış direktörünün ihtiyatı ile beraber sürücünün, pist dışına çıkarak kazandığı avantajın geri verilmesi istenebilir."