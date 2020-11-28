Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Sıralama:
00 Saat
:
27 Dakika
:
17 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

FIA, Bahreyn dördüncü virajındaki pist limitini kaldırdı

paylaşım
yorumlar
FIA, Bahreyn dördüncü virajındaki pist limitini kaldırdı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Cuma günü sürücüler ile olan tartışmanın ardından, turların silinmesine neden olan Bahreyn'deki dördüncü viraj pist limiti cezasını kaldırdı.

Cuma günkü antrenmanlarda Sakhir Pisti'nin dördüncü virajında ilk defa pist limitlerine dikkat edildi, böylece sürücülerin tur zamanlarının silinme ihtimali ortaya çıktı.

İki antrenman seansı boyunca 33 kez tur zamanı silindi, en çok tur zamanı silinen isim beş tur ile Lewis Hamilton olurken, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Alex Albon ve Nicholas Latifi'nin dört kez turu silindi, Romain Grosjean ve Kimi Raikkonen ise üç kez tur silinme cezası ile karşı karşıya kaldı.

Sürücüler toplantısında Vettel bu konuyu tartışmaya açtı ve daha öncesinde dördüncü virajda bu kontrolün yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Hamilton ve diğer sürücüler GPDA direktörü Vettel'e destek verdiler ve bu virajın sürücülere geçiş şansı tanıması itibariyle, verilen cezanın yarışı etkileyebileceğini belirttiler. Aynı zamanda sürücüler, o virajda dışarı taşmakla beraber çok küçük bir zaman avantajı elde ettiklerini açıkladılar.

Masi bu konuyu incelemeyi kabul etti ve üçüncü antrenman seansı öncesinde yayınladığı yarış direktörü notlarının güncellenmiş hâlinde tur zamanlarının herhangi bir tehdit altında olmayacağını belirtti. 

Bu not şu şekildeydi: "Dördüncü virajın çıkışında yer alan pist limitleri, tur zamanı atıldığı sırada göz önüne alınmayacak, bunun nedeni ise bu bölgede limitlerin yapay çim ve çakıl havuzu olarak tanımlanması."

Sürücüler her ne kadar dördüncü virajı potansiyel bir geçiş fırsatı olarak görseler de Masi, bu alanda sağlayan sürücülerin yerlerini geri vereceğini, bu durumun ise sportif kuralların 27.3 sayılı kanunu gereği yapılacağına karar verdi. 

Kanun şunları söylüyor: "Araç pist dışına çıktığı anda sürücü piste geri dönebilir, ancak bu sadece güvenli olduğu bir zaman, kalıcı bir avantaj kazanılmadan yapılabilir."

"Yarış direktörünün ihtiyatı ile beraber sürücünün, pist dışına çıkarak kazandığı avantajın geri verilmesi istenebilir."

Wolff, motorlarda "yağ ve yakıt" savaşı olması konusunda uyarıyor

Önceki haber

Wolff, motorlarda "yağ ve yakıt" savaşı olması konusunda uyarıyor

Sonraki haber

Wolff: "Ürkütücü kazalardan kaçınmanın tek yolu yeni lastikleri kullanmak"

Wolff: "Ürkütücü kazalardan kaçınmanın tek yolu yeni lastikleri kullanmak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Arrivabene'nin değeri anlaşılmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Arrivabene'nin değeri anlaşılmadı"

Vettel: "Kimseye karşı kin beslemiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kimseye karşı kin beslemiyorum"

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"

Albon yeni şasiye geçti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon yeni şasiye geçti

Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!

Vettel de yeni lastiklerin kullanılmasını istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel de yeni lastiklerin kullanılmasını istemiyor

F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!
FIA F2 FIA F2 / Yarış raporu

F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"

Son Haberler

Wolff: "Ürkütücü kazalardan kaçınmanın tek yolu yeni lastikleri kullanmak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Ürkütücü kazalardan kaçınmanın tek yolu yeni lastikleri kullanmak"

FIA, Bahreyn dördüncü virajındaki pist limitini kaldırdı
F1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Bahreyn dördüncü virajındaki pist limitini kaldırdı

Wolff, motorlarda "yağ ve yakıt" savaşı olması konusunda uyarıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, motorlarda "yağ ve yakıt" savaşı olması konusunda uyarıyor

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Arrivabene'nin değeri anlaşılmadı"

5s
2
Formula 1

Vettel: "Kimseye karşı kin beslemiyorum"

4s
3
Formula 1

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"

5s
4
Formula 1

Albon yeni şasiye geçti

3s
5
Formula 1

Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!

21s

Son Haberler

Wolff: "Ürkütücü kazalardan kaçınmanın tek yolu yeni lastikleri kullanmak"
F1

Wolff: "Ürkütücü kazalardan kaçınmanın tek yolu yeni lastikleri kullanmak"

FIA, Bahreyn dördüncü virajındaki pist limitini kaldırdı
F1

FIA, Bahreyn dördüncü virajındaki pist limitini kaldırdı

Wolff, motorlarda "yağ ve yakıt" savaşı olması konusunda uyarıyor
F1

Wolff, motorlarda "yağ ve yakıt" savaşı olması konusunda uyarıyor

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider!
F1

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider!

Ferrari bütçe sınırı için verilen alışma sürecinin uzatılmasını istiyor
F1

Ferrari bütçe sınırı için verilen alışma sürecinin uzatılmasını istiyor

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
21s

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.