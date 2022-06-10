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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

FIA, Azerbaycan GP için pit giriş çizgisi sınırlarını netleştirdi

Formula 1 yarış direktörü Niels Wittich, sürücülerin Bakü'nün yüksek hızlı pit girişinde çizgiyi geçmemeleri gerektiğini netleştirdi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
FIA, Azerbaycan GP için pit giriş çizgisi sınırlarını netleştirdi
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Azerbaycan'da, pistin son virajdan bitiş çizgisine kadar giden kısmında, sürücüler bazen hızlı turlarda pit girişi çizgisine yakın ve hatta üzerinden gidebiliyorlar.

Önlerindeki sürücülerin pite girerken aniden yavaşlaması durumunda ise potansiyel olarak bir sorun çıkabilir.

FIA'nın, sürücülerin artık pit girişinde ve çıkışında çizgilerin üzerinden geçebileceğine -tüm teker dışarıda kalmadığı sürece- dair açıklamasından sonra bu mesele gündeme getirildi.

Wittich, Bakü'deki ilk günün ardından, etkinlik notlarında pistte kalmaya devam eden sürücülerden ne beklediğini açıkladı.

Wittich, "güvenlik amacıyla" pit girişi çizgisinin artık pitten çok önce başlayan ve pit yoluna kadar devam eden tüm hat olarak tanımlandığını söyledi.

Bu, pite gelmek isteyen sürücülerin çizginin içinde olması gerektiği ve çizgi başladıktan sonra üzerinden geçemeyecekleri anlamına geliyor.

Dahası, hızlı turlarında olan sürücülerin çok fazla sola kaymasını önlemek için, piste gelmedikleri sürece kesikli çizgiyi (sarı ok) geçmelerine izin verilmeyeceği açıklandı.

Pit lane entry

Pit lane entry

Photo by: FIA

Notta şunlar yer alıyor: "Pit girişindeki kesikli çizgi pist sınırını tanımlıyor. Güvenlik amacıyla, pistte kalmaya devam eden her sürücü çizgiyi hiçbir yönde geçmemeli."

Pit girişindeki sınırın netleştirilmesiyle birlikte FIA, pit çıkışının sol tarafına da duba yerleştirdi.

Wittich, "Tüm sürücüler, pitten çıkarken dubanın solunda kalmalı." dedi.

Pit lane exit

Pit lane exit

Photo by: FIA

Duba (sarı ok), pit çıkışında apeksi ne kadar geçebileceklerine dair sert bir sınır koyuyor. Yani sürücüler, sınırları öncesine kıyasla çok daha fazla zorlayabilecekler.

FIA ayrıca, 15. virajdaki sola dönüşte, pistin sağ tarafındaki bir kerbi de kaldırdı.

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