FIA, Azerbaycan GP basın toplantısı programını açıkladı
FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Azerbaycan GP için basın toplantısı programını açıkladı.
Program:
10 Haziran Cuma
10:30 TSi
Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Esteban Ocon (Alpine)
Kevin Magnussen (Haas)
Lando Norris (McLaren)
Max Verstappen (Red Bull)
11:00 TSi
Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Lance Stroll (Aston Martin)
Daniel Ricciardo (McLaren)
Sergio Pérez (Red Bull)
Alex Albon (Williams)
11:30 TSi
Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Pierre Gasly (AlphaTauri)
Carlos Sainz (Ferrari)
Mick Schumacher (Haas)
George Russell (Mercedes)
12:00 TSi
Fernando Alonso (Alpine)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Charles Leclerc (Ferrari)
Nicholas Latifi (Williams)
11 Haziran Cumartesi
Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.
11:30 TSi
Mattia Binotto (Ferrari)
Guenther Steiner (Haas)
Toto Wolff (Mercedes)
12:00 TSi
Guillaume Dezoteux (AlphaTauri)
Tom McCullough (Aston Martin)
Mario Isola (Pirelli)
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