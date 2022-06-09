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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

FIA, Azerbaycan GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Azerbaycan GP için basın toplantısı programını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, Azerbaycan GP basın toplantısı programını açıkladı
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2022'de Formula 1 yarış hafta sonu formatı değişti ve sürücülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel Perşembe günkü basın toplantıları Cuma sabahına taşındı. Tüm pilotlar, her grubun 30 dakika boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladığı dört gruba ayrılıyor.

Program:

10 Haziran Cuma

10:30 TSi

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Esteban Ocon (Alpine)
Kevin Magnussen (Haas)
Lando Norris (McLaren)
Max Verstappen (Red Bull)

11:00 TSi

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Lance Stroll (Aston Martin)
Daniel Ricciardo (McLaren)
Sergio Pérez (Red Bull)
Alex Albon (Williams)

11:30 TSi

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Pierre Gasly (AlphaTauri)
Carlos Sainz (Ferrari)
Mick Schumacher (Haas)
George Russell (Mercedes)

12:00 TSi

Fernando Alonso (Alpine)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Charles Leclerc (Ferrari)
Nicholas Latifi (Williams)

11 Haziran Cumartesi

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

11:30 TSi

Mattia Binotto (Ferrari)
Guenther Steiner (Haas)
Toto Wolff (Mercedes)

12:00 TSi

Guillaume Dezoteux (AlphaTauri)
Tom McCullough (Aston Martin)
Mario Isola (Pirelli)

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