FIA, Azerbaycan GP basın toplantısı programını açıkladı

Haberi dinle

2022'de Formula 1 yarış hafta sonu formatı değişti ve sürücülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel Perşembe günkü basın toplantıları Cuma sabahına taşındı. Tüm pilotlar, her grubun 30 dakika boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladığı dört gruba ayrılıyor.

Program: 10 Haziran Cuma 10:30 TSi Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Esteban Ocon (Alpine)

Kevin Magnussen (Haas)

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull) 11:00 TSi Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Lance Stroll (Aston Martin)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Sergio Pérez (Red Bull)

Alex Albon (Williams) 11:30 TSi Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Carlos Sainz (Ferrari)

Mick Schumacher (Haas)

George Russell (Mercedes) 12:00 TSi Fernando Alonso (Alpine)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Nicholas Latifi (Williams) 11 Haziran Cumartesi Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar. 11:30 TSi Mattia Binotto (Ferrari)

Guenther Steiner (Haas)

Toto Wolff (Mercedes) 12:00 TSi Guillaume Dezoteux (AlphaTauri)

Tom McCullough (Aston Martin)

Mario Isola (Pirelli)