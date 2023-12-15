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FIA, azaltmak için mücadele ettiği 'mali açığı' açıklıyor

FIA, eski başkan Jean Todt'un içinde bulunduğu durumun abartıldığı iddialarını reddederken, mücadele ettiği 'sürdürülemez' mali boşluğun boyutlarını açıkladı.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yayın tarihi
Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Todt bu hafta L'Equipe'e konuştu ve 2021'de görevi devraldığında zor bir mali açığı devraldığını defalarca söyleyen mevcut başkan Mohammed Ben Sulayem'in yorumlarını hedef aldı.

Fransız gazetesine bu açıklamalarla ilgili konuşan Todt şunları söyledi: "Her yıl, COVID krizinin damgasını vurduğu son iki yıl hariç, hesaplar büyük ölçüde kârlı oldu. Bu kriz, F1'in sokağa çıkma yasaklarına rağmen düzenlenen ilk uluslararası yarışma olmasını sağlayan koşulları hızla oluşturmayı başaramasaydık federasyonu bitirebilirdi."

FIA'nın denetlenmiş hesaplarına göre, yönetim organının işletme zararı 2019'da 12.8 milyon euro, 2020'de 22.1 milyon euro ve 2021'de 24 milyon euro olarak gerçekleşti.

Ben Sulayem'in göreve gelmesinin ardından FIA 2022'de işletme zararını 7.7 milyon euro'ya düşürmüştü, bu yıl ise zararın 3 milyon euro olacağı tahmin ediliyor.

FIA'nın 2025 yılında dengeli bir faaliyet sonucu hedeflemesinden önce, 2024 yılında açığın daha da azaltılabileceği umuluyor.

FIA sözcüsü yeni yönetim göreve geldiğinde durumun ne kadar ciddi olduğunu açıkladı.

FIA name board

Fotoğraf: Erik Junius

FIA isim panosu

Sözcü, "FIA başkanının Bakü'deki yıllık genel kurullar haftasında belirttiği gibi, FIA yeni başkan ekibinin göreve gelmesinden kısa bir süre sonra keşfedilen mali durumun tatmin edici ve sürdürülemez olduğunu ortaya koyma konusunda şeffaf davranmıştır." 

"Federasyon önemli ölçüde zarar ediyordu ve üst düzey yönetimin misyonu FIA'yı ayakta tutmaktır."

"Her ne kadar kâr amacı güdülmese de en azından dengeli bir plana sahip olmak, öngörülemeyen olaylar için kaynakları güçlendirmek, spor ve mobilite genelinde güvenlik, teknoloji ve düzenleme alanlarında araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmak ve son olarak kulüplerimizi desteklemek için bir kâr elde edilmesi gerekiyor."

"2021-2022 rakamlarını önümüzdeki haftalarda, 2023 rakamlarını ise 2024 Haziran ayı ortasında olağanüstü genel kurul için açıklayacağız." şeklinde açıklama yaptı.

Ben Sulayem, Aralık 2021'de göreve geldiğinde FIA'nın mali durumunun beklenmedik olduğunu açıklamaktan çekinmedi.

Görevi devraldıktan birkaç ay sonra Sulayem, "Bilmediğimiz bir mali sorun vardı." 

"Pandemiden önce bile bir açığımız vardı, ancak bunu temizlediğimiz için memnunum." demişti.

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