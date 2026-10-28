Formula 1 Amerika GP

FIA, AWS ortaklığını duyurdu: Yapay zekâ geleceğin araçlarını nasıl şekillendirecek?

FIA, Amazon Web Services (AWS) ile kurduğu yeni ortaklıkla Formula 1’in aerodinamik kurallarını geliştirmek için yapay zekânın gücünden yararlanacak.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 28 Eki 2026 10:56

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Yeni anlaşma kapsamında AWS, FIA’nın resmi yapay zekâ, bulut bilişim ve makine öğrenimi ortağı oldu. Bu iş birliği sayesinde, gelecekteki kural değişiklikleri için yapılan aerodinamik simülasyonlar hızlanacak, kural kitabındaki gri alanlar yapay zekâ tarafından taranacak ve pistten gelen kapsamlı veriler çok daha hızlı işlenecek.

Sistem, mühendislerin yerini alıp araç tasarlamak yerine insan emeğini destekleyen ve saatler süren karmaşık hesaplamaları saniyelere indiren bir "yardımcı pilot" gibi çalışacak.

Projenin teknik detaylarını, yapay zekanın sağlayacağı kolaylıkları ve gelecekte yarışları nasıl etkileyeceğini FIA Teknoloji Direktör Yardımcısı Dominic Harlow değerlendirdi.

Aston Martin ekibi gridde

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Simülasyonlar hızlanacak, maliyetler düşecek

Geleneksel aerodinamik testlerde aracın etrafındaki hava akışının performansı, karmaşık işlemlerle saatlerce hesaplanıyor. Yapay zekâ ise geçmişteki yüzlerce testten elde ettiği verilerle eğitilerek, yeni bir parçanın nasıl performans göstereceğini saniyeler içinde tahmin edebilecek.

Dominic Harlow, bu yöntemin takıma ve federasyona sağlayacağı zaman avantajını şu sözlerle özetledi: "Geleneksel simülasyon süreçlerimizi AWS donanımlarıyla çalıştırabiliyoruz. Bunun yanı sıra veri görüntüleme ve işleme süreçlerine de yapay zekayı daha fazla dahil edeceğiz.”

“Daha önceki verilerimizle eğitilmiş yapay zekâ modellerini kullanarak simülasyonları kısa sürelerde tamamlayabiliyoruz. Böylece daha az işlemci gücü, daha az mühendislik zamanı, daha düşük enerji tüketimi ve daha az maliyetle çok daha fazla iş üretebiliyoruz.”

“Performans tarafındaysa yapay zekâ, verilerdeki eğilimleri ve kalıpları tespit etmekte çok başarılı. Örneğin motor departmanında pistten gelen yağ basıncı gibi verileri anlık analiz edip ters giden bir durum olduğunda bunu hemen tespit edebiliyoruz."

McLaren

Fotoğraf: Srinivasa Krishnan

Yarış anında hızlı karar ve yasal denetim

Yapay zeka sadece aerodinamik tasarımlarda değil, yarış hafta sonlarındaki denetimlerde de kilit rol oynayacak. Yarış esnasında pistte yaşanan yüzlerce olay hakemlerin önüne gelmeden önce yapay zeka tarafından öncelik sırasına göre düzenlenecek. Böylece nihai kararı yine insanlar verecek ancak süreç çok daha pratik ve hızlı işleyecek. Ayrıca F1'in devasa kural kitabı, federasyona özel güvenli bir yapay zeka dil modeliyle taranarak kural açıkları anında tespit edilebilecek.

Gelecekte doğrudan yapay zekaya komut vererek araç tasarlatmanın mümkün olabileceğini ancak henüz o aşamada olmadıklarını belirten Harlow, sözlerini şöyle tamamladı: "2026 kurallarından öğrendiklerimizle geleceğin araçları için yeni aerodinamik konseptler üzerinde çalışmaya başladık bile.”

“Yapay zekanın tamamen baştan tasarladığı parçaları gelecekte görebiliriz ancak şu anda süreç tamamen insan ve mühendis odaklı ilerliyor.”

“Bir aracı sadece komut vererek tasarlamak modellerin eğitilmesini, ciddi bir bilgisayar gücünü ve yüksek maliyetleri gerektiriyor. Yine de yapay zekâ sayesinde, örneğin 2022'de araçların dengesini bozan dalgalanma sorunu gibi problemleri daha araçlar piste çıkmadan, simülasyon aşamasında çok daha net anlayabileceğiz."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

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