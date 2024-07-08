FIA, Avusturya'da Verstappen'in siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti
F1 yarış direktörü Niels Wittich, Avusturya Grand Prix'sinde Max Verstappen'in Lando Norris'e karşı fren yaparken hareket ettiği için uyarı bayrağı alması gerektiğini takımlara bildirdi.
FIA, Max Verstappen'in Formula 1'in Avusturya Grand Prix'sinde fren yaparken hareket ettiği için siyah-beyaz uyarı bayrağı alması gerektiğini kabul etti.
Geçen hafta sonu yarışın sonunda Lando Norris ile yaşadığı çarpışmanın ardından, McLaren, Verstappen daha önceki hareketleri için uyarı alsaydı bu olayın önlenebileceğine inanıyordu.
Norris, 3. virajda liderliği almaya çalışırken Verstappen birkaç kez fren yaparken hareket etti. Bu hareket, F1'in Hakemlerin kullandığı Sürüş Standartları Kılavuzlarında açıkça yasaklanmıştır. Bu kılavuzda, "Savunma yaparken, savunma yapan aracın, yavaşlama aşaması başladıktan sonra, yarış çizgisini takip etmek dışında yön değiştirmemesi gerekir." ifadesi yer alır.
Ancak, o sırada Verstappen'ın hareketleri kuralların dışında olarak kabul edilmediği için müdahale edilmedi.
Red Bull Ring'deki yarışın ardından McLaren'in olayın nasıl ele alındığına dair rahatsızlık duymasıyla, Motorsport.com, bu konunun Britanya Grand Prix'sinde Perşembe akşamı yapılan takım yöneticileri toplantısında tartışıldığını öğrendi.
Ayrıca F1 yarış direktörü Niels Wittich'in, FIA'nın her GP'nin nasıl yönetildiğini düzenli olarak gözden geçirdiği yarış sonrası yapılan değerlendirmede, yönetim organının daha fazlasını yapması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söylediği anlaşıldı.
Wittich'in, Verstappen'e özellikle bu yıl bu sinyalin kullanımının değişmesi nedeniyle siyah-beyaz uyarı bayrağı verilmesi gerektiğini söylediği düşünülüyor.
FIA'nın Uluslararası Spor Kodu Ek H'sinin 2024 başlangıcında yeniden düzenlenmesiyle, siyah-beyaz uyarı bayrağı artık sadece sportmenlik dışı davranışlar için kullanılmıyor. Yeni Madde 2.5.4.1 f) şunu belirtiyor: “Bu bayrak sadece bir kez gösterilmelidir ve ilgili sürücüye sportmenlik dışı davranış veya tekrarlandığı takdirde ceza almasına neden olabilecek bir eylem için bir uyarıdır.”
FIA'nın Verstappen'a uyarı vermesi gerektiğini kabul etmesi McLaren tarafından memnuniyetle karşılandı. Takım patronu Andrea Stella şunları söyledi:
"FIA, Avusturya'da yaşananlarla ilgili görüşlerini ifade etti ve biz de bu görüşün yarıştan hemen sonra ve bir dereceye kadar yarış sırasında anladığımızın doğru olduğunu teyit etmesinden memnunuz."
"Yarış sırasında duruma çok fazla etki edemiyorsunuz çünkü hakemlerle bile konuşamazsınız. Yarış direktörüyle konuşabilirsiniz ama o da hakemlerle konuşmaz."
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