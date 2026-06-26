FIA, Williams ve Cadillac’ın ‘çalışma yasağını’ ihlal ettiğini duyurdu
FIA, Avusturya Grand Prix'si hafta sonu öncesinde Williams ve Cadillac takımlarının perşembe gecesi uygulanan çalışma yasağını ihlal ettiğini doğruladı.
FIA logosu
Fotoğraf: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
Formula 1 kuralları gereği, araçların bakımında görev alan takım personelinin, belirlenen gece saatlerinde çalışması kesinlikle yasaklanıyor. Bununla birlikte, her takıma sezon boyunca herhangi bir ceza almadan kullanabilecekleri beş muafiyet hakkı da tanınıyor.
Avusturya Grand Prix'si için bu "çalışma yasağı" (curfew) kuralı, 25 Haziran Perşembe saat 19:30'da başlayıp 26 Haziran Cuma günü saat 09:30'a kadar devam etti.
FIA, Avusturya'daki seanslar başlamadan önce yaptığı açıklamada hem Williams hem de Cadillac personelinin yasaklı saatler içinde pistte çalışalar yaptığını ve bu doğrultuda muafiyet haklarından birini kullandıklarını duyurdu.
Bu hamleyle birlikte Williams, 2026 sezonu için izin verilen beş hakkından ikincisini kullanmış oldu. F1'e bu sezon adım atan Cadillac ise beş hakkından ilkini kullandı. Dolayısıyla iki takım da yasal hakları çerçevesinde çalışma yasağını ihlal ettiğinden FIA, herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını dile getirdi.
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