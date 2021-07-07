FIA, Avusturya GP ceza eleştirilerini pek önemsemiyor

Sporun "yarışmaya izin verme" felsefesine sahip olduğu dönemde özellikle Norris'e verilen ceza en büyük tartışmalardan birisiydi.

McLaren pilotu, 4. virajda Perez'le hiç temas yaşamadı ve onların arasında olanlar geçmiş senelerde aynı virajda yaşanan ve ceza almayan mücadelelerden pek farklı değildi. Bu yüzden FIA'nın bu şekilde yaptırımda bulunması eleştirilere neden oldu.

Perez, 4. virajda dışarıdan dönmeye çalışarak özellikle pistin dışında çakıl kaçış alanı olduğu için kendisini riskli pozisyona soktu. Yani en ufak bir dışarı taşmada çakıl alana çıkacağını biliyordu.

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, hakemlere yapılan eleştirileri önemsemediklerini ve Perez'in daha sonra Charles Leclerc'le yaşadığı iki olay dahil üç olayın da benzer kıstaslar dikkate alınarak idare edildiğini söyledi.

Masi, üç olayda da iç tarafta yer alan pilotların dışarıdan atak yapan pilota yeteri kadar boşluk yani bir araç boyutu kadar yer bırakmadığını söyledi. Masi'ye göre üç olayda da dışarıda yer alan pilotların geçiş yaptıkları pilotların yanına kadar geldiğini, bu yüzden içerideki pilotların bir araç kadar boşluk bırakmaları gerektiğini belirtti.

Masi, "İlk olayda yani Sergio'nun Lando ile olan olayında, Sergio Lando'nun tamamen yanına gelmişti. Bu yüzden Lando, pist sınırı öncesinde bir araç genişliği kadar yer bırakmalıydı."

"Ardından tam tersi Checo ile 4. viraj ve 6. viraj çıkışında Charles'a karşı oldu."

"Açıkçası hakemler odasında onlarla tartışmak için oturmuyorum. Ancak üç olayda da onların görüşü, geçiş yapmaya çalışan araç diğerinin yanına geldiği için pist sınırı ile savunma yapan pilot arasında bir araç mesafesi kadar yer olması gerektiği yönündeydi." dedi.

Dikkate alınan şeylerden birisi de hem 4. hem de 6. virajda pist dışında asfalt değil çakıl kaçış alanı olmasıydı.

Yani o bölgelerde pist dışına itilen pilotlar için sonuç, asfalt kaçış alanı olan yerlere göre daha büyüktü. Asfalt kaçış alanı olsaydı, pist dışına taşan pilotlar çok zaman kaybetmeden mücadeleye devam edebilecekti.

Pistin ilgili bölümlerindeki kaçış alanları asfalt olsaydı yaşananlara farklı mı yaklaşacaklarının sorulması üzerine Masi, "Açıkçası çakıl alanların o bölümlerde etkisi var. Bu açıdan evet, mantıklı bir şekilde baktığımızı söyleyebilirsiniz."

"Bu olayların her birine bakarken temellerine, pistin karakteristiğine vb şeylere dikkat etmeniz gerekir." şeklinde cevap verdi.

Norris olayı, bu sene dışarı atma olayının görüldüğü ilk olay değildi. Emilia Romagna GP'nin startında Lewis Hamilton da ilk virajda pist dışına itilmişti ancak o olayda Max Verstappen ceza almadı.

Masi, bu olayları kıyaslamanın çok zor olduğunu ve koşulların genel olarak benzer olmadığını söyledi.

Masi, ilk turda yaşananlara yarışın ilerleyen bölümlerde yaşanan olaylar kadar sert yaklaşmadıklarını söyledi.

"İlk viraj ya da ilk tur olaylarında takımın bakış açısını da düşünmemiz lazım. Bu yüzden ilk turda yaşanan olaylara hem daha yumuşak bir şekilde yaklaşıyoruz. Birkaç senedir hep bu şekilde onların yarışmalarına izin verdik."

"Ancak her bir olayı kıyaslamak çok zor. Herkesin her şeyi birbirleriyle kıyasladığını biliyorum ancak Imola'daki virajlarla buradaki 4. ve 6. virajlar tamamen farklı virajlar, bu yüzden kıyaslama yapmak çok zor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B,Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Erik Junius

Leclerc/Verstappen kıyaslaması

Red Bull Ring'de verilen cezalar aynı zamanda 2019'da Verstappen ve Leclerc arasındaki galibiyet mücadelesinde yaşananları da hatırlattı. Verstappen, sondan birinci turda 3. virajın çıkışında Leclerc'i pist dışına doğru zorlamıştı.

Ancak o dönemde FIA yarış hakemleri, pilotların sert yarışmasına müsade etme yaklaşımı kapsamında o olaya ceza vermemişti.

Leclerc, 2019'daki olaylar bu seneki olayları kıyaslamanın doğru olmadığını çünkü olayların tam olarak aynı olmadığını söyledi.

"Bu seferki olay muhtemelen biraz farklıydı çünkü iki sene önce apekste önde değildim ya da en azından çok yakındık. Bu sene ise kesinlikle apekste öndeydim. Bu yüzden Perez viraj çıkışında boşluk bırakmak zorundaydı."

"Onun da biraz aşırıya gittiğinin farkında olduğunu düşünüyorum. Checo ile konuştuk ve yarışın hemen ardından özür diledi. Sorun yok. Ben uzun süre yaşananları düşünen birisi değilim. Yani aramızda sıkıntı yok."

"Ancak bunun açıkçası biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Yaşananların sonucu benim için daha büyük oldu. Orada çakıl kaçış alanı vardı, asfalt yoktu. Aynı zamanda dışarıdan dönerken apekste öndeydim. Bu yüzden boşluk bırakmanız gerekiyor."