FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, 2026 motor kurallarında bazı değişiklikler yapmaya karar vermeleri halinde Audi'nin motor tedarikçisi olmamasından endişe duymuyor.
Yıllar süren müzakerelerin ardından Audi'nin motor tedarikçisi olarak Formula 1'e katılmasının nedenlerinden birisi yeni kurallardı.
Alman markanın spora girişine yeşil ışık yakan Volkswagen Grubu, yeni kuralların karmaşık MGU-H'yi ortadan kaldırmasını ve birçok bileşeni standartlaştırarak maliyetlerin düşürülmesini istiyordu.
Audi 2026'dan itibaren Sauber ile güçlerini birleştirecek ve motor sporlarının ana sınıfına bir fabrika takımı olarak katılacak.
Bu yeni motor kurallarıyla, elektrik tarafına daha fazla önem verilecek ve bu kısmın ürettiği güç, şimdikine kıyasla önemli ölçüde artacak. Bu kapsamda 2026'dan itibaren gücün yaklaşık yarısı elektrik, diğer yarısı ise tamamen yenilenebilir yakıtlarla çalışan içten yanmalı motordan üretilecek.
Bu durum, sürücülerin bu güç oranıyla çok erken fren yapmak zorunda kalacağı düşüncesiyle Red Bull tarafından pek hoş karşılanmadı.
İçten yanmalı motora daha fazla önem veren biraz daha farklı bir oran çağrısında bulundular fakat onlar da artık herhangi bir şeyi değiştirmek için çok geç olduğunu kabul ediyor.
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, 2026 motor kurallarında bazı değişiklikler yapılması halinde Audi'nin spora girmemesinden endişe duymuyor.
Ben Sulayem Motorsport-Magazin.com'a verdiği demeçte, FIA'nın başına geçtikten sonra odaklandıkları noktalardan birisinin yeni motor düzenlemeleri olduğunu söyleyip şöyle devam etti: "Bunun bizim sorumluluğumuz olduğunu söyledik."
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Mohammed Ben Sulayem, FIA President
"FIA zaten benden önce güç ünitesi konusu üzerinde çalışıyordu. Kuralları onayladığımızda, üreticiler de altına imzasını attılar."
"Bunu yapmamız gerekiyordu. Aksi takdirde ne Audi, ne Porsche ne de başka biri seriye girmekle ilgilenirdi."
"Eğer zihninizi değişime kapatır ve herkesi kendi konfor alanında tutarsanız, o zaman hiçbir yeni takım gelmez."
"Bu adımı atmak zorundayız, biraz cesur olmalıyız. Açılmalı ve ilerlemeliyiz. Direniş olması normal ama bakın; Audi geliyor."
Ben Sulayem, kuralların değişmesi halinde Audi'nin kolayca seriden vazgeçemeyeceğini söylüyor.
"Şimdi durumu değiştiren küçük ayarlamalar veya yeni malzemeler varsa sorun değil çünkü teknoloji her gün gelişiyor! Söylemek istediğim şey, değişiklikler nedeniyle kimseyi kaybetmeyeceğimiz, Audi gibi birini kaybetmediğimizden emin olacağız."
"Onları getirmek ve Porsche'nin ilgisini çekmek için çok çaba sarf ettik. Durum kesinlikle böyle olmayacak. Bir şey yapıp sonra değiştirmek zaten haksızlık olur."
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