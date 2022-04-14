FIA, Aston Martin güvenlik aracına yönelik "kaplumbağa" eleştirilerine yanıt verdi

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Avustralya Grand Prix'sinin ardından bazı pilotlar, bu yıl bir dizi yarışta kullanılacak olan Aston Martin güvenlik aracının hızından şikayet ettiler ve bunun Mercedes kadar güçlü olmadığını söylediler.

Max Verstappen, Aston Martin güvenlik aracının Avustralya Grand Prix'sinde "kaplumbağa gibi" olduğunu söyleyerek şaka yaptı ve çok yavaş gittikleri için lastik sıcaklığının çok düştüğünü belirtti.

Verstappen, "Güvenlik aracı çok yavaş gittiği için yol tutuşu çok azdı."

"Kaplumbağa gibiydi. O araçla, artık hasar almış bir aracın olmadığı yerde 140 km/s hızla gitmek inanılmaz bir şey. Neden bu kadar yavaş gitmemiz gerektiğini anlamıyorum."

"Bunu araştırmamız gerekiyor. Mercedes (AMG GT Black Series) kesinlikle daha hızlı çünkü ekstra aerodinamiğe sahip."

"Aston Martin gerçekten yavaş. Kesinlikle daha fazla tutuşa ihtiyacı var çünkü lastiklerimiz çok soğuktu."

"Ancak şu anda güvenlik aracı arkasında sürme şeklimiz oldukça kötü." dedi.

Ancak FIA, Mercedes ve Aston Martin güvenlik araçları arasındaki hız farkının herhangi bir problem teşkil ettiğine inanmıyor.

Twitter'da yayınlanan kısa açıklamada FIA, güvenlik aracının önceliğinin hızlı gitmek değil, yetkililerin yarışı güvenli şekilde devam ettirmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi.

"FIA, Formula 1'deki güvenlik aracının hızıyla ilgili son yorumlar ışığında, güvenlik aracının ana işlevinin hızdan ziyade sürücülerin, görevlilerin ve hakemlerin güvenliğini korumak olduğunu vurgulamak istiyor."

"Güvenlik aracı prosedürleri birden fazla faktöre göre şekillenmektedir. Söz konusu olayı değerlendirirken, konvoyun ne zaman bir araya geleceği, enkazın ne zaman kaldırılacağı gibi durumlar hesaba katılır ve pistin diğer bölgelerinde yaşanabilecek olaylar da düşünülerek tempo buna göre belirlenir."

FIA, güvenlik aracının nihai hızının yarış kontrolün ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini ekledi.

"Bu nedenle güvenlik aracının hızı, genellikle araçların kapasitelerine göre değil, yarış kontrolün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Bunlar dünyanın en iyi üreticilerinden ikisi tarafından tasarlanan ve değişen pist koşullarıyla başa çıkmak üzere donatılmış yüksek performanslı araçlardır. Aynı zaman çok fazla deneyime sahip bir sürücü ve yardımcı sürücü tarafından sürülüyorlar."

"Güvenlik aracının hızının takip eden yarış araçlarının performansı üzerindeki etkisi ikincildir, çünkü bu etki, araçların ve pistlerinin durumuna bağlı olarak her zaman olduğu gibi güvenli şekilde sürüş yapmaktan sorumlu olan tüm katılımcılar için aynıdır."