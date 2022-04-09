FIA, güvenlik aracı sonrası pilotların yan yana gelmesine izin vermeyecek

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Son yarışlar biraz olaylı geçti ve sürücüler, güvenlik aracı sonrası öndeki isimlere yakın kalmak adına farklı taktikler kullanıyorlardı.

Bunlardan en dikkat çekici olanı hiç şüphesiz Max Verstappen'in seçtiğiydi. Hollandalı pilot, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinde güvenlik aracının pistten ayrıldığı son anlarda Lewis Hamilton'ın yanına kadar gelmiş ve yeni bir tartışmaya neden olmuştu.

Bu taktiği daha sonra hem Bahreyn hem de Cidde'deki yarışlarda Charles Leclerc'e karşı kullandı. Abu Dhabi özellikle dikkat çekiciydi çünkü Verstappen, Hamilton'la yan yana gittiği için, Mercedes pilotunun frenlemesiyle bir anda öne geçmiş ve bir bakıma güvenlik aracı arkasında geçiş yapılmaması kuralını çiğnemişti. Mercedes de yarıştan sonra buna itiraz etmişti.

Fakat FIA, artık bu konuya el attı ve bu hafta sonu yapılacak Avustralya GP öncesinde yarış direktörü Niels Wittich tarafından yeni bir yarış notu paylaşıldı. Burada artık bu tarz hareketlere izin verilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca sürücüler, güvenlik aracı pistten ayrılırken düzensiz hızlanma veya frenleme yapamayacaklar ve sabit bir hızda ilerlemeleri gerekecek.

Wittich ayrıca yarış notlarında, yarış yeniden başlarken araçların pistte nasıl konumlandırılması gerektiğine dair bir fotoğraf da yayınladı.

Buna göre sürücüler öndeki aracın yanına hiçbir şekilde gelemiyorlar. Eğer bu kurala uymazlarsa da kural ihlali nedeniyle incelemeye alınacaklar.