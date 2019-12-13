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Formula 1 / Son dakika

FIA, artık pist tasarımlarına daha fazla dikkat edecek

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FIA, artık pist tasarımlarına daha fazla dikkat edecek
Ekleyen:
, Editör
13 Ara 2019 17:29

FIA Başkanı Jean Todt, daha eğlenceli yarışlara sahip olmak için yeni pistlerin tasarımına öncesine kıyasla daha çok dikkat edeceklerini söyledi.

Son yıllarda Formula 1 takvimine giren yeni pistlerin büyük çoğunluğu "sıkıcı olmakla" eleştiriliyor.

Azalan mücadeleler karşısında FIA artık harekete geçmeye başladı ve şimdi pist tasarımları konusunda harekete geçmişe benziyorlar.

Konu hakkında konuşan FIA Başkanı Jean Todt, artık yeni pist tasarımlarını denetleyeceklerini ima etti.

Todt, "Bu yıl pist tasarımlarının önemini çok daha iyi anlamaya başladığımızı söyleyebilirim. Elbette bunun daha önce farkına varmak gerekiyordu."

"Bu konuya daha fazla dikkat etmeliyiz çünkü yönetmelikler, takımlar ve spor yönetiminin bu konu üzerinde herhangi bir etkisi yok ya da bu konuyla ilgisi yok." dedi.

Todt, 2019 Formula 1 sezonunun da iyi geçtiğini düşünüyor.

"Genel olarak Formula 1 için harika bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Sadece sonuçlara bakıldığında Mercedes ve Lewis Hamilton'ın ciddi bir baskınlığı olduğunu görebiliriz. Ancak böyle bir sonucu hak ettikleri ortada."

"İşlerini diğerlerinden çok daha iyi yaptıkları için oradalar fakat mücadele bu yıl daha da yakındı."

"Ferrari pek çok kez pole pozisyonunu almayı başardı. Red Bull Honda da kazandı. McLaren gibi bazı takımlar mükemmel iş çıkardılar. Spor anlamında bakarsak, şampiyona için oldukça ilginç bir yıl olduğu ortadaydı."

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Editör Kemal Şengül

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