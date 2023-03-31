FIA, artık cezalı pit stop esnasında araca dokunmayı da müdahale olarak kabul edecek

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Cidde'de start esnasında griddeki yerine hatalı şekilde yerleşen Alonso, bu nedenle beş saniye zaman cezası almıştı ve ilk pit stop'u esnasında bu cezayı çekecekti.

Bu tür pit stoplarda ceza bitmeden araca hiçbir şekilde müdahale edilemiyor, hatta henüz Bahreyn'de Esteban Ocon takımın araçta çalışmaya 0.3 saniye erken başlaması nedeniyle 10 saniye zaman cezası alarak ciddi bir bedel ödemişti.

Benzer bir hata Aston Martin'den de geldi ve arka kriko elemanının araca hafifçe teması nedeniyle bu kez Alonso 10 saniye zaman cezası aldı.

Cezaya hızlıca itiraz eden Aston Martin, kurallarda müdahale olmadığı sürece araca temas edip etmeme konusunda net bir ifadenin yer almadığını öne sürdü ve benzer bir durumda ceza verilmeyen tam yedi farklı örneğin videosunu federasyona sundu.

Aston Martin'in sunduklarını "yeni kanıtlar" olarak değerlendiren FIA, bunun üzerine Alonso'nun 10 saniye cezasını iptal etti.

Bu olay elbette FIA'nın bir kez daha "tutarsız ve ani kararlar aldığı" eleştirilerine maruz kalmasına sebep oldu, hatta Mercedes takım patronu Toto Wolff tarafından "2021 Abu Dhabi" benzetmesi dahi yapıldı.

Eleştirilerin ardından adım atmakta gecikmeyen FIA, "federasyon tarafından benimsenen şeffaf yaklaşımla tutarlı olarak, sporun geliştirilmesine yardımcı olacak kapsamlı bir analiz yapıldığını ve gereken sonuçların çıkarıldığını" belirterek olayların hızlı bir şekilde gözden geçirilmesine karar verdi.

Yarış kontrol, güvenlik, operasyonlar ve teknik dahil olmak üzere bir dizi FIA departmanından temsilcilerden ve FIA Uzaktan Operasyon Merkezi (ROC) üyelerinden oluşan bir komisyon kuran federasyon, incelemelerin ardından takımlara sunulacak bir çözüm önerisi oluşturdu.

Cuma sabahı takım patronlarıyla yapılan toplantıda bu konuyu nihai çözüme kavuşturan FIA, kısa süre sonra takımlara ceza çekilecek pit stoplarla ilgili üç maddeden oluşan bir direktif gönderdi.

Direktifte yer alan maddeler şu şekilde:

"1. Herhangi bir ceza sırasında araca veya pilota elle, aletlerle veya ekipmanla (ön ve arka krikolar dahil) fiziksel olarak dokunulması çalışma olarak kabul edilecektir."

"2. Ceza sırasında soğutma fanlarının kullanılmasına, bu fanların araca fiziksel olarak temas etmemesi koşuluyla izin verilir."

"3. Halihazırda yaygın olarak uygulandığı üzere, bir aracın pit stop yapmasından önce Madde 54.3a ve 54.3b uyarınca verilen birden fazla ceza tek bir pit stopta seri olarak uygulanabilir. Örneğin, 5 saniye + 10 saniyelik bir ceza tek seferde 15 saniye olarak çekilebilir."

Starting grid lines Photo by: Alex Kalinauckas

FIA'nın attığı tek adım bu değil, nitekim grid pozisyonları hakkındaki tartışmaların sona ermesi amacıyla grid çizgileri 20 santimetre genişletilmiş vaziyette.

Federasyon ayrıca doğru konumun bulunabilmesi için antrenman seanslarında grid çizgilerinin hemen ortasına bir kılavuz çizgisi de yerleştirecek, bu çözümün kalıcı olup olmayacağı ise pilot geri bildirimlerine göre şekillenecek.

Ancak pilotlar kılavuz çizgilerinin pek bir faydası olmayacağını, zira griddeki yerlerini almadan önce bu çizgileri gözden kaçıracaklarını belirtmekte.

İlginçtir ki FIA ayrıca Alonso vakasının yönetmeliklerde yazılı olmayan ama belki de olması gereken gayri resmi "kurallar" nedeniyle gerçekleştiğini kabul ederken, Alonso'nun 10 saniyelik cezasının uygulanmasındaki gecikmenin gözden geçirileceğini de belirtti.

FIA'nın açıklamasında, "Potansiyel olarak daha fazla gelişebilmek amacıyla diğer bazı faktörler de tartışılmaktadır."

"Bunlar arasında açıkça tanımlanmamış veya belgelenmemiş olabilecek ve gelecekte benzer sorunlardan kaçınmak için yönetmeliklerde bir değişiklik veya sportif bir direktif gerektirebilecek diğer potansiyel 'ortak uygulamaların' gözden geçirilmesinin yanı sıra, hakemlere yarış sonu raporları durumunda zaman gecikmelerine yol açan çeşitli prosedürlerin değerlendirilmesi de yer alıyor." ifadeleri yer aldı.